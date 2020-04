Fernando: «Tiene que ser raro jugar sin público, pero lo único que quiero es volver»

Fernando Aguilera, jugador internacional de ElPozo Murcia, fue ayer el protagonista en las entrevistas en Instagram que La Opinión, a través su canal en esta red social (@laopiniondemurcia), viene realizando desde que se decretó el estado de alarma. El jugador, que está pasando el confinamiento con su familia en su pueblo natal, Algarinejo, que regenta una panadería, echa mucho en falta salir a la calle aunque sea a correr. «Me monto mis partidillos con mi sobrino en casa y toco algo de balón. Se hace raro no salir ni a correr y tener que hacer bicicleta estática, aunque eso no me va mucho. Me voy inventado algo todos los días, pero el ratito de entrenamiento se hace con ganas». Durante la charla, Fernando, que tiene contrato con ElPozo hasta 2023, desveló su pasión por dormir: «Estoy aprovechando para descansar, me estoy hartando de dormir. Si yo pudiera, dormiría todos los días 12 o 13 horas. Me suena la alarma y la dejo hasta que no puedo más», admitió el granadino.

El final de la liga de fútbol sala está en el aire. Aunque la LNFS diseñó un plan para reanudar la competición a mediados de junio, aún no hay definitivo. El mejor de los escenarios que se plantea ahora es el regreso con partidos a puerta cerrada: «Tiene que ser muy raro jugar sin público, pero yo prefiero jugar, aunque sea sin público. Tendrán que poner buenas condiciones para que se vea por la tele, pero será muy raro. Desde que jugaba en Aljucer con el juvenil no he vivido esa sensación», expresó el jugador, quien admitió que «todo lo que se ha hablado hasta el momento son especulaciones. No hay nada, pero lo principal es que se solucione esto porque si el coronavirus sigue avanzando, será peor».

La familia de Fernando sigue trabajando en la panadería, un hecho que preocupa al jugador porque «mi madre está al pie del cañón, y mi padre, que ya se jubiló, de vez en cuando se da una vuelta por el negocio. Se hace difícil la situación porque si a ella le quitamos el trabajo, se nos pone mala, pero de otra cosa. Lo único que queda es rezar para que no lo coja, aunque aquí, como es un pueblo pequeño de unos 2.500 habitantes, no tenemos aún ningún caso», decía el ala internacional, quien apuntó que en Algarinejo «sigo siendo el niño del Panadero del Camino Molío».

El granadino tiene una legión de seguidores en su localidad natal que le siguen allá donde juega: «Tengo una suerte enorme porque la gente me tiene mucho cariño y yo a ellos. Se sienten orgullosos de que lleve mi pueblo allá donde voy. Una de las cosas importantes para que esté hoy en ElPozo es que aquí había un equipo en Segunda B y por eso tengo que ser agradecido a mi gente. Aquí siempre hemos tenido un ambiente grande de fútbol sala y cada vez que juego cerca aprovechan para venir a verme, algo que supone un plus para mí».

Fernando también desveló algunas de sus preferencias gastronómicas. Una de ellas sorprendió bastante, porque reconoció que «soy amante de los kebabs y estoy llevando por la mala vida a los compañeros. Una vez los invité a todos a cenar en el kebab que a mí me gusta para que probaran, y alguno de ellos ha repetido y ha llevado allí a su mujer a una cena romántica», desveló entre sonrisas.

Fernando reconoció que es madridista y que le gustaría que «grandes clubes del fútbol se unieran al fútbol sala, algo que sería muy bueno para la competición», y que nunca olvidará el día de su debut con la primera plantilla de ElPozo en 2014 cuando aún era juvenil: «Salté a la pista sustituyendo a Kike Boned, algo que es un orgullo», terminó diciendo el jugador, elegido en dos ocasiones mejor joven del mundo, quien admitió que su principal defecto es que «me exijo mucho».