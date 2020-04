Sin cuatro grandes derbis

No es ningún secreto que el parón que se ha producido en toda la sociedad por la alerta sanitaria en la que estamos sumergidos ha supuesto poner fin –de forma temporal- a todo aquello que no gusta hacer. Por encima de todo, lo que está rodeado de pasión y de emoción y que nos ha sido arrebatado durante unas cuantas semanas. Una de esas cosas es el fútbol. En una tierra donde se vive tanto este deporte y en la que cada rincón hay un aficionado al 'deporte rey' se ansía el poder volver a disfrutar del simple hecho de que ruede el balón sobre el césped. Y, ¿qué hay más pasional dentro de este mundo que un derbi? Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que muy pocas. Pues bien, la situación en la que nos encontramos ha 'birlado' a los amantes del fútbol cuatro enfrentamientos directos entre equipos de la Región. Las jornadas que restaban para que terminara la temporada 2019-2020 nos tenían preparados cuatro derbis que, de cumplirse el último escenario planteado desde la RFEF, nos quedaríamos sin poder disfrutar. El primero y más inmediato tendría que disputarse dentro de poco más de una semana. Y no es precisamente un partido cualquiera. El Cartagonova hubiera sido el próximo fin de semana del derbi por excelencia de la Región. El Real Murcia de Adrián Hernández hubiera visitado el feudo albinegro para verse las caras frente al Cartagena de Borja Jiménez. A solo cuatro jornadas del final, los albinegros se lo estarían jugando todo en la zona alta de la tabla teniendo enfrente a su máximo rival, que podría estar apurando sus opciones de subirse al tren del play off. Solo una semana después, hubiéramos tenido doblete de enfrentamientos. El Cartagena esta vez viajaría a La Condomina para verse las caras con el UCAM Murcia, mientras que al Murcia le tocaría jugar en la Constitución frente a un Yeclano que estaría luchando por entrar en esa fase de ascenso.

La penúltima jornada, la 37, nos hubiera deparado el último derbi de la temporada. Los dos equipos mejor clasificados de los cuatro se enfrentarían para tratar de cerrar sus objetivos a falta de una jornada para el final de la liga regular. Yeclano y Cartagena se enfrentarían en un partido que por lo que se jugaría cada uno y por el ambiente que se respira siempre en La Constitución, hubiera sido una auténtica fiesta del fútbol.

Pero no solo en lo emotivo tendría repercusión. En lo económico, supondría no poder contar con importantes recaudaciones procedentes de las entradas vendidas en estos encuentros. A excepción del Real Murcia –que ya había disputado los tres derbis en casa-, todos podrían haberse embolsado una buena cantidad de dinero. El UCAM podría haber contado con una avalancha de aficionados albinegros que hubieran visitado La Condomina; lo mismo que le sucedería al Cartagena recibiendo al Real Murcia, donde tanto la afición local como la visitante hubieran llenado el Cartagonova para ver el gran derbi regional con solo tres jornadas por delante para el final de la liga. Pero sin duda, el más perjudicado sería el Yeclano, que se quedaría sin las dos mayores taquillas de toda la temporada al no recibir ni al Cartagena ni al Real Murcia, siendo un club que necesita estos ingresos.