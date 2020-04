Verza: "Cuando vi la nota de la Federación, se me hizo un nudo en el estómago"

­Hace pocas horas saltaba la noticia. La Real Federación Española de Fútbol hacía público a través de sus redes sociales que se ponía en contacto con los presidentes de las federaciones territoriales para abordar cómo poner fin a la temporada en medio de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. En su propuesta, Luis Rubiales planteaba poner fin a la liga regular y realizar una fase de ascenso exprés en la que solo se dice que habría un play off, en el que cada eliminatoria se jugaría a partido único, para definir los ascensos. Pese a que la nota no especifica más, en el FC Cartagena dan por hecho que al ser líderes, estarían a solo noventa minutos de alcanzar el fútbol profesional.

La noticia fue un auténtico bombazo para la plantilla. «Quim Araujo mandó el comunicado por el chat que tenemos todos los jugadores. Todos empezamos a preguntar si era verdad y cómo sería», asegura Verza, tercer capitán del equipo.

Y es que de un momento a otro, la plantilla se vio a un solo partido de alcanzar el fútbol profesional si es que se ratifica una decisión que aún tiene que ser tomada por las federaciones territoriales. «Cuando leí el comunicado se me puso un nudo en el estómago. Te ves a nada de conseguir el objetivo marcado. A las preguntas iniciales de desconcierto le siguieron los mensajes de ánimo y de euforia», comenta el oriolano.

El escenario que se le presentaría al Cartagena en caso de aprobarse esta medida es la mejor opción de las que había sobre la mesa -además de la del ascenso directo-: «Al final creo que sería la decisión más adecuada y creo que es justo, porque durante la mayor parte de la temporada hemos sido líderes. Nos merecemos esta oportunidad». No obstante, no lo ven así los clubes que estaban peleando por el liderato. Es el caso, por ejemplo, del Marbella, que una semana antes del parón poseía el primer puesto: «Si yo estuviera en la situación de ellos, seguramente diría lo mismo. Pero es que estamos en una situación excepcional en la que las medidas también tienen que serlo. Es injusto que no se finalice, pero es que no hay otro escenario posible. Incluso pueden darse con un canto en los dientes, porque podría haberse anulado la competición o habernos ascendido directamente a los líderes», afirma el centrocampista.



Preocupados por la salud

No obstante, y permaneciendo a la espera de una decisión final, desde el vestuario albinegro existe cierta preocupación por la situación que se pueda presentar en esa hipotética fase de ascenso. Las medidas de seguridad deben ser, asegura, excepcionales: «Veo muy difícil que se pueda diputar sin que a nadie le afecte. La medidas de seguridad tendrían que ser muy grandes. Existe preocupación, porque al final nosotros nos vamos a poner en contacto con otros muchos futbolistas. Llevo encerrado mucho tiempo con mi mujer y mis dos hijas y lo que más me importa es la salud en casa. Es nuestro oficio y nuestra profesión, pero primero nos tienen que confirmar que la seguridad del futbolista va a estar garantizada al cien por cien».

En lo meramente deportivo también existirían factores influyentes. La preparación debería hacerse en condiciones peculiares, mientras que el ambiente se alejaría mucho del que a todos les gustaría: «Tendríamos que hacer una especie de pretemporada y mentalizarnos de que nos lo jugamos todo a noventa minutos si todo sale adelante. El objetivo que todos teníamos a principio de temporada estaría a tiro de piedra y no podríamos dejar pasar la oportunidad», afirma.