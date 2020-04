Lorca Deportiva, Pulpileño, Mar Menor y Mazarrón dan el visto bueno

La propuesta planteada por la Federación Española de Fútbol con respecto a como debe terminar la temporada en Tercera División, ha gustado a casi todos los equipos excepto a los líderes de las respectivas categorías. Los primeros clasificados de los distintos grupos, entre ellos el Lorca Deportiva, han iniciado un movimiento para hacer fuerza y convencer a la Federación de que dé el visto bueno al ascenso directo a aquellos que ocupan la primera plaza.

En el Grupo XIII, cuando se interrumpió la temporada y tras veintiocho partidos disputados, el líder era el Lorca Deportiva con sesenta puntos, seguido del Atlético Pulpileño con cincuenta y siete. La tercera plaza era del Mar Menor (56) y el cuarto clasificado era el Real Murcia B (50). El Mazarrón, con los mismos puntos, ocupa el quinto lugar. Como los granas no pueden ascender, sería el equipo mazarronero quien jugaría ese play off express.



Lorca deportiva

Issa: «Es una buena opción, pero habría que premiar al líder»

El argentino Hugo Issa está viviendo todo tipo de experiencias en su primera temporada como máximo mandatario del Lorca Deportiva. Ahora mismo se encuentra junto a su familia confinado en la Ciudad del Sol. Sobre la propuesta de la Federación de jugar un play off exprés señalaba que «teniendo en cuenta como está la situación, creo que está bien, aunque nosotros hemos hecho llegar algún matiz. Por ejemplo, premiar a los equipos que vamos líderes. Los partidos se podrían jugar en nuestro campo el cual reúne todas las medidas de seguridad y dimensiones. Y en caso de llegar empatados al final de una hipotética prórroga, que gane el equipo que mejor haya quedado en la clasificación. Creo que sería más justo. Por lo demás, veo bien que esta temporada de la que se ha disputado el setenta por ciento, termine en el terreno de juego. Si tenemos que jugar en un campo neutral, que tenga todas las condiciones necesarias, ya que nos vamos a jugar la temporada». Por otro lado señalaba que «también estoy de acuerdo que la temporada termine antes del treinta de junio y así no tener problemas con los contratos de los jugadores».



Pulpileño

Sebas López: «Es justo que se decida en el campo»

Sebas López, técnico de un Pulpileño que quizá era el equipo más en forma cuando se interrumpió la competición, tampoco está en desacuerdo con la propuesta, aunque se muestra cauto.

«Nostoros queremos esperar para ver la decisión final. Pero en principio, la propuesta que nos ha llegado es la más justa dentro de que entiendo que haya equipos que nos les convenza». «La situación es la que es, la seguridad y salud de todos es lo primero», indicaba. «Nosotros estábamos en una buena dinámica antes del parón y todavía podía pasar cualquier cosa, pero entendemos que lo que no sería justo es terminar la temporada en los despachos. Al menos que se decida en los campos».



Mar Menor

Paco García: «Es una propuesta interesante»

Paco García, técnico del Mar Menor, ha visto como su equipo ha pasado esta temporada por todos los puestos del play off. Sobre la propuesta que hay sobre la mesa indica que «es interesante ya que a nivel de salud, el no tener que desplazarse a otros lugares de España hace que se minimice el riesgo de contagio del virus». «Y por otro lado, en el aspecto deportivo, esta propuesta es la que menos va a perjudicar a la mayoría, aunque entiendo que la solución que se tome, quizá no sea del todo justa. El hecho de que no haya descensos, hace que muchos equipos se vean beneficiados. Otra ventaja es que seguro que habrá otro equipo de la Región de Murcia en Segunda B independientemente del resultado. Es la forma menos gravosa de terminar la competición».



Mazarrón

Juanjo Asensio: «Declarar nula la temporada sería injusto»

Juanjo Asensio está haciendo un trabajo espectacular en el Mazarrón, equipo de menor presupuesto de los que están arriba. «Para nosotros es un premio poder jugar play off siendo un equipo muy humilde que no se puede comparar con los demás de los que están arriba. Creo que la propuesta de la Federación es eso, solo una propuesta, pero estamos de acuerdo. La situación es la que es, nadie la esperaba. O aceptamos esta propuesta o podrían declarar nula la temporada que creo sería más injusto. Tienen que tomar una decisión y lo mejor es terminar en el campo». «Decidan lo que decidan, será injusto o justo, dependiendo del interés de cada equipo. Por nosotros, adelante». «Veremos que deciden al fina. Y no tenemos problemas de jugar donde sea. De hecho, ya ganamos al Lorca Deportiva, en la primera vuelta, en nuestro campo».