Real Murcia y UCAM, contrarios a los planes de la Federación

Real Murcia, octavo clasificado del Grupo IV de Segunda B con 39 puntos, y el UCAM Murcia, décimo con 36, son contrarios a la idea de la Federación Española de Fútbol de dar por concluido el campeonato en Segunda B, pasando a jugar directamente un play off de ascenso los primeros clasificados. Si se aprueba este plan, no habría descensos. La Liga concluiría pese a faltar diez jornadas por disputarse.

Si finalmente sale adelante la propuesta de la Federación de que se acabe la liga y los cuatro primeros de cada grupo jueguen el play off, el Real Murcia ya no volvería a competir más hasta el próximo curso. Los granas son octavos con 39 puntos. En el club grana no han recibido bien el comunicado emitido por la Española. Aunque afirman en los despachos murcianistas que no tienen más información y que no conocen los detalles concretos de este plan exprés con el que Rubiales quiere acabar la liga, Francisco Miró se mostraba ayer contrario a tomar decisiones precipitadas. El consejero del Real Murcia, manteniendo la línea que ha defendido desde que se paró la competición, considera que «nosotros lo que queremos es jugar, pero ahí están las normas sanitarias. No sabemos cuándo se levantará el confinamiento y cuándo se podrá jugar. Por ello pensamos que no es el mejor momento para tomar decisiones». Indica Miró que el Real Murcia acatará lo que finalmente se apruebe por la Federación Española, «pero nosotros somos partidarios de jugar hasta el final. Solo que ahora mismo no ha llegado el momento de establecer ni cómo ni cuándo».



"Si no se puede jugar, que no juegue nadie"

En la misma línea se expresan en el UCAM Murcia. José Luis Medonza García, directivo del UCAM Murcia, utilizaba ayer su cuenta de Twitter para criticar el volantazo dado por la Federación Española, que ha pasado de defender que se iba a jugar hasta el final sí o sí a proponer un play off y listo. «La RFEF marcó directrices muy claras desde un primer momento, y han sido reafirmadas una y otra vez. Si no se puede acabar la competición deportivamente y en condiciones, que finalice para todos. No se puede denigrar la competición más, afectando a unos sí y a otros no», indicaba el dirigente universitario, para añadir que «querer finalizar así es una decisión precipitada y contradictoria con las políticas que se marcaron». Si finalmente sale adelante esta propuesta, el UCAM Murcia se despediría esta temporada de la competición, al estar en la décima posición con 36 puntos.