Lorca Deportiva, Pulpileño, Mar Menor y Mazarrón lucharán por subir a 2ª B

La Federación Española ya ha tomado una decisión salomónica para el resto del fútbol. Todas las competiciones autonómicas se dan por concluidas, mientras que en Tercera División, los ascensos se decidirán por enfrentamientos entre los cuatro equipos que ocupan en la actualidad esas posiciones. En el caso del grupo XIII, solo Lorca Deportiva (1º), Atlético Pulpileño (2º), Mar Menor (3º) y Mazarrón (5º) –el cuarto es el Real Murcia Imperial pero no puede subir por su condición de filial– tendrán algo ya que jugarse en esta atípica temporada. En la primera eliminatoria, también a partido único, los lorquinistas se enfrentarán a los mazarroneros, mientras que los almerienses jugarán contra los de San Javier. Los ganadores decidirán la única plaza de ascenso en otro encuentro. De igual modo, no habrá descensos, por lo que Olímpico de Totana, CAP Ciudad de Murcia y Plus Ultra, que ocupan en estos momentos esas plazas, no bajarán. «De esta forma se evitarán desplazamientos innecesarios y poner en riesgo la salud de los deportistas», afirmó ayer Monje Carrillo a esta Redacción.