Iker Torre podrá volver a jugar al fútbol al superar una arritmia

Entre tanta incertidumbre y mala noticia de estos tiempos, en el Yeclano Deportivo celebran una nueva buena con el esperado anuncio del alta médica de su delantero centro Iker Torre. El ariete vasco sufrió una arritmia cardíaca el pasado mes de enero y tras numerosas pruebas y diferentes especialistas, el jugador puede volver a entrenarse.

Desde que sufriera la arritmia, Iker se ha ejercitado al margen del equipo y sin ningún tipo de contacto físico, cuidando las cargas aeróbicas para no perder la forma pero llevando mucho cuidado hasta que los médicos especialistas le han dado el ok. El delantero ha informado que durante este tiempo ha conocido la opinión e informes de especialistas de Murcia, Albacete y Valencia, y que le han dado la tranquilidad que su entorno familiar también necesitaba.

La vuelta de Iker Torre tiene un valor simbólico y emocional muy fuerte para el Yeclano de Sandroni, quien pese a disponer la posibilidad de reforzar la plantilla en el mercado de invierno en un puesto tan importante como el de delantero y con el equipo luchando por los puestos de play off, llegó a afirmar que «esperaremos a Iker todo el tiempo que haga falta porque con él al fin del mundo» evidenciando todo lo que representa el delantero para el Yeclano y esa fe en la esencia del proyecto.

El de Orio dejó entre ver hace unos meses en una entrevista que muy probablemente ésta era su última temporada como jugador de fútbol a sus 37 años, y estos diez últimos partidos que restan pueden ser una oportunidad para despedirse a lo grande de una afición que le añora y que le ha mostrado notables gestos de apoyo durante estos meses de incertidumbre.En ese sentido afirma con una sonrisilla que "en principio quería retirarme a final de temporada, pero estos parones tanto por la arritmia como por la epidemia me están dejando un sabor raro y me gustaría finalizar bien, el retirarme me lo planteo por ser honesto conmigo mismo pero la decisión dependerá de varios factores".