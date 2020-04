La plantilla del UCAM Murcia se rebaja un 20% el sueldo

Hace dos semanas, los jugadores del UCAM Murcia llegaban a un acuerdo con el club para rebajarse un 20% el sueldo y así evitar ir al ERTE. Después de cerrar el compromiso en las últimas horas, la entidad universitaria ha emitido un comunicado para informar del pacto. Esta es una de las medidas que el equipo presidido por José Luis Mendoza ha tomado "atendiendo a la necesidad de equilibrar el presupuesto anual dada la paralización de las competiciones oficiales, y con el objetivo de garantizar su viabilidad a corto y medio plazo".

Los futbolistas evitan así ir al ERTE. Los que sí se verán afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo son los empleados de oficinas y los futbolistas del filial. Pese a que verán suspendidos sus contratos, el presidente José Luis Mendoza se ha comprometido, según se informa en el comunicado, a "realizar un esfuerzo añadido para asegurar el cumplimiento de las retribuciones de las nóminas de los trabajadores de oficinas".

Estas medidas tomadas finalmente por la directiva del club universitario llegan después de varias semanas estudiando alternativas y negociando con todas las partes. Aunque la primera idea es seguir los pasos del Real Murcia y el FC Cartagena, que aplicaron un ERTE a su plantilla y a sus empleados, finalmente se han ido dando pasos para encontrar una solución más amistosa, que no perjudique a la plantilla. No irán los integrantes del equipo entrenado por Asier Santana al ERTE. Eso sí, han decidido apoyar al club rebajándose las nóminas en un 20%, lo que da un respiro económico en esta época de incertidumbre al UCAM.

También han conseguido los empleados no salir perjudicados. Tenían claro en los despachos que los trabajadores verían suspendidos sus contratos mientras que la competición no se iniciase. Dado que el UCAM apenas cuenta con trabajadores en sus oficinas, los responsables del club han querido tener un detalle con los empleados, de ahí que aunque irán al ERTE, José Luis Mendoza se ha comprometido, tal y como se informa en la nota emitida por el club, a hacer un esfuerzo para complementar las nóminas.

De los cuatro clubes de la Región, el UCAM Murcia y el Yeclano han decidido esquivar el ERTE a sus plantillas. En ambos casos, directiva y jugadores han llegado a un acuerdo por el que los futbolistas se rebajan el sueldo para ayudar en esta época complicada económicamente por el parón de la competición a consecuencia del coronavirus.

El Real Murcia y el FC Cartagena, por su parte, no dudaron en presentar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo a todos sus trabajadores, tanto deportivos como no deportivos. Aunque cada uno lo ha hecho de una manera. Los granas, pese a sus dificultades económicas, han decidido no perjudicar a sus futbolistas y empleados, por lo que cubrirán el 100% de los salarios de estos. Por su parte, Paco Belmonte, presidente de los albinegros, ha visto una oportunidad para ahorrar gastos en el pago de una de las plantillas más caras de toda la Segunda B. Es por ello que los futbolistas cartageneristas solo percibirán mientras dure el ERTE lo que les abone el desempleo.