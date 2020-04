El coronavirus desde la distancia

n El estado de alarma decretó que todos los españoles que pudieran regresar desde el extranjero debían volver para pasar la cuarentena en España. Muchos han regresado, pero otros tantos no han corrido esa suerte. Trabajan fuera y sus compromisos laborales les impiden regresar. Es el caso de muchos futbolistas, entre ellos muchos murcianos que viven del fútbol fuera de nuestras fronteras.

Álvaro Muñiz nació en Gijón, pero desde pequeño ha crecido en la trimilenaria. Fue canterano del Cartagena, en aquel Cartagena-La Unión allá por 2010. Tras su disolución, comenzó su aventura por Segunda B. En enero del pasado año decidió cambiar de aires para marchar hasta Finlandia. En el Inter Turku ha echado raíces y dice que se siente «muy querido por la gente y bien tratado por el club». Lo ha jugado todo, como la Copa de Finlandia y ganó la liga regular. Álvaro nos dice que la situación en Finlandia se está poniendo más difícil: «Aquí podemos salir a correr a la calle, pero está todo cerrado. Antes estaba todo más controlado, pero ahora está la situación más difícil porque han aumentado el número de infectados y el de muertes». A diferencia de España con Madrid, «aquí lo primero que hicieron fue cerrar Helsinki».

Además de tener que pasar la crisis del coronavirus solo y lejos de su familia, ha tenido que hacer frente a una reducción del 40% en su salario: «Pensaba que estábamos en un país en el que estábamos respaldados por el Gobierno, pero si nos vamos al paro en el estado de emergencia nos corresponden 700 euros por jugador, así que hemos tenido que acatar la reducción de salario sin opciones».

Desde Finlandia viajamos hasta Grecia, más concretamente a la península del Peloponeso en donde se encuentra Trípoli. Ciudad local del Asteras Trípolis, allí juega el murciano Adrián Riera. Llegó este verano procedente del Villarreal B como una petición expresa del actual entrenador albinegro, Borja Jiménez. Además, comparte vestuario con multitud de españoles, entre ellos el exalbinegro Marc Fernández. Adrián, por el momento dice que está tranquilo: «Estoy bastante tranquilo. Las advertencias sanitarias son las mismas que en España. La única diferencia es que aquí sí se puede salir a hacer deporte de uno en uno, eso da mucha vida. Por lo demás, los entrenamientos y la liga están parados. Se reúnen cada dos o tres semanas para ver cuándo se reanuda».

El extremo murciano cuenta que el club les pidió a los jugadores españoles del Asteras que no se marcharan: «El club nos recomendó que nos quedáramos. Luego a la vuelta habría que cumplir un periodo de cuarentena, no sabíamos si podríamos volver por el cierre de fronteras». El Asteras Trípolis es el equipo con más españoles de la Super Liga griega.

Desde Trípoli nos vamos a Chipre, la isla más oriental del Mediterráneo. Allí se encuentra Héctor Yuste, 'héroe de Alcoy' que consiguió el ascenso con el Cartagena a Segunda hace casi 11 años. Desde hace tres está en el Apollon Limassol. «En Chipre la situación es parecida a España. Hay que estar en casa y solo podemos salir a comprar. Aquí hay unos 400 casos y muy pocas muertes. No se tiene la consideración de que puede llegar a ser grave», narra.

Para intentar paliar los efectos de la cuarentena, Héctor se mantiene en forma dentro de casa: «Intento cuidarme, intentando comer bien. Pasamos muchas horas en casa, la vida es más pausada, más lenta. Intento cuidar la comida bastante. También hago cardio con bicicleta, el club nos dio una a cada jugador». Además, sigue con atención lo que está ocurriendo en España: «Estamos viendo cifras de muertos que asustan y que nadie esperaba. Aún más preocupación si cabe por tu familia y por tus amigos. Nos pasamos el día entero haciendo llamadas, viéndonos las caras por el móvil sabiendo que por suerte estamos bien».

Muchos años después aún tiene tiempo para recordar una fecha que se le quedaría grabada a fuego: el 24 de mayo de 2009. «Es el día más importante de mi carrera», asegura Héctor. «Cada vez que pienso en ese día sonrío. No fui consciente de lo importante que era. Fue un sueño que no estaba previsto».

Héctor Yuste compartió esta gesta con el siguiente protagonista: Tato. El mediapunta murciano fue uno de los héroes de Alcoy y hace años colgó las botas para embarcarse en la aventura de ser entrenador. Así llegó hasta el FC Goa, donde es el segundo entrenador de Sergio Lobera. Han conseguido meter a un equipo indio en Champions asiática por primera vez en la historia, y han ganado los dos primeros títulos del club. Tato nos cuenta cómo ha vivido los primeros coletazos de la crisis del coronavirus: «En India no se le ha dado importancia al coronavirus hasta una fase muy avanzada en el resto del mundo. Las primeras noticias que supimos fueron por familiares y por amigos españoles. No fue ni por la gente ni la prensa en India».

La primera semana de marzo acaba la liga en la India y posteriormente se juega un play off para decidir el campeón honorífico de la liga. El staff técnico decidió volver a España y rescindir el contrato: «Nosotros, junto con el resto del staff decidimos que nos queríamos venir a España. Renunciamos a los que nos quedaba de contrato y rescindimos amistosamente. Decidimos volvernos, tuvimos tiempo de sobra para volver a España. No tuvimos ninguna situación extraña para volver a España». No obstante, adelanta que volverá a India para embarcarse en un proyecto «muy potente a escala mundial» y que supondrá «un paso adelante en nuestra carrera», afirma Tato.

Tato tampoco olvida los buenos años que pasó en el Cartagena, consiguiendo el ascenso junto a Héctor Yuste. Es un 'héroe de Alcoy', aunque afirma que está deseando que otra generación de 'héroes' consiga el ascenso: "A pesar de que el título de 'héroe de Alcoy' esté aún en vigencia, y es muy bonito que se acuerden de uno, estoy deseando que se olviden porque haya aparecido una nueva generación que haya conseguido el ascenso a Segunda". Además, elogia el buen papel del Cartagena este año: "Creo que el fichaje de Borja Jiménez fue un acierto. Están haciendo las cosas bien estos últimos años. Espero que si se reanuda la competición sea para que el Cartagena consiga el ascenso."