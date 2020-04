Francisco Tornel refuerza su poder con otros 6.000 euros

Como si del cierre del mercado de fichajes se tratase, el último día de la segunda fase de la ampliación de capital del Real Murcia tuvo movimientos hasta las 23.59 horas. Hasta cien mil euros se recaudaron en el sprint final, cantidades que en la mayoría de los casos entraron a través de transferencias bancarias. No será hasta el lunes cuando el club pueda dar una cifra oficial, ya que el contador que aparece en la web de Hazlo Suyo solo contabiliza las aportaciones realizadas a través de tarjeta de crédito o paypal. A falta de conocer cuánto dinero se ha conseguido tras las dos primeras fases, desde el estadio murcianista se habla de una cifra cercana a los 350.000 euros. Uno de los que se animó en este último día fue Francisco Tornel. El maxímo accionista ya había metido 64.000 euros en el primer mes del proceso, y el viernes quiso poner otro pellizco, alcanzando los 70.000 euros. En total tiene 270.000, reforzando su primer puesto en el libro de socios del club grana. Otras empresas patrocinadoras del Real Murcia también aportaron, aunque sus nombres no han transcendido. El que finalmente no movió ni un euro fue Enrique Roca. El lorquino, tal y como publicaba esta redacción hace una semana, ha decidido no invertir, quedándose con los 215.000 euros que puso el pasado mes de diciembre. Ya está en marcha la tercera fase, en la que podrá invertir cualquier persona, accionista o no, aunque con un máximo de 3.500 euros.