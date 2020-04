Una carrera de 100 kilómetros confinados alcanza ya el centenar de inscritos

El confinamiento está desarrollando la imaginación de todos. Pero los deportistas, ya sean amateur o profesionales, no paran de ingeniárselas para mantenerse en forma y 'quemar' esas energías que acumulan diariamente encerrados en casa. Uno de ellos es Manolo Rico, un popular corredor popular de la Región, aficionados a las grandes distancias que ha tenido que aplazar la organización de los 100 kilómetros de Los Alcázares por el coronavirus. Él no puede estar un día parado. Pese a que está a punto de cumplir 71 años de edad, hace a diario unos 25 kilómetros en el pasillo de su piso, donde apenas puede recorrer 8 metros. "No puedo estar sentado en el sofá ni leyendo mucho tiempo porque me canso. Hace unos días mi hice 45 kilómetros en siete horas y media", dice Rico, quien ha desafiado a los runners a realizar el próximo sábado 18 de abril una prueba de gran fondo en sus casas que ha tenido ya una gran respuesta, ya que un centenar se ha apuntado a la misma.

Corredores de Murcia, Jaén, Granada, Madrid, Barcelona, Valencia, Albacete, Alicante e incluso París ya han aceptado el reto de hacer 50 o 100 kilómetros en el plazo de 24 horas. Se pueden hacer andando, corriendo o en cinta. La inscripción es gratuita y se puede formalizar mandando un mensaje al teléfono de Manolo Rico (667529746) o Javier Pérez (657667784). Posteriormente, para tener el recuerdo de la participación, los organizadores van a grabar una medalla y camiseta conmemorativa que se enviará a cada participante previo pago de su coste de fábrica junto con los gastos de envío. En total, no más de 10 euros para tener en casa la conmemoración de ese particular reto.

con la imagen de la distancia recorrida y el tiempo empleado para ello. Se puede hacer con una imagen del reloj, una captura de Strava o el display de la cinta.

El diseño de los circuitos ya está llegando a los organizadores. "Uno va a hacer 100 kilómetros en una habitación que tiene solo 6 metros, otro está balizando su casa y hay alguno que vive en dúplex que realizará la prueba subiendo y bajando escaleras", cuenta Rico, que ha disputado a lo largo de su vida 159 maratones. Además, otro participante ha tenido la ideal de llenar de garbanzos una riñonera para dejar uno en un bote en cada vuelta que realiza a su particular circuito con el fin de no perder así la cuenta.