Juan Giménez: «No veo disparatado jugar en agosto»

«Tenemos pabellones acondicionados y no nos afectarían las altas temperaturas»

El mundo del deporte continúa a la espera de saber qué ocurrirá con las múltiples competiciones que se encuentran en este momento en 'stand-by'. En medio de la crisis sanitaria en la que estamos inmersos, los clubes continúan parados y muy pendientes de lo que va a suceder con los campeonatos que estaban ya en curso, y con los que se avecinaban en el horizonte.

Para el fútbol sala, esto no iba a ser menos. En el mes de septiembre estaba previsto que echara a andar el Mundial con sede en Lituania, torneo que a día de hoy sigue en el aire. Pero a efectos inmediatos y en lo que nos incumbe en la región, fue la LNFS la que quedó detenida en la jornada 23, cuando aún quedaban otras siete por disputarse. Siete fechas en las que se tenían que decidir aún muchas cosas. Entre ellas, los equipos que terminarían entre los ocho primeros y, por tanto, con un billete que le diera acceso a los play off.

Uno de esos conjuntos es el Jimbee Cartagena. Los de Duda tenían una buena cantidad de partidos por delante para tratar de recortar los 6 puntos que le separaban del octavo clasificado, Jaén Paraíso Interior. Bien es cierto que los cartageneros no atravesaban su mejor racha. Las lesiones y los 4 de los últimos 15 puntos posibles habían puesto las cosas un poco más difíciles antes del parón: «La sensación que podíamos tener es que el equipo necesitaba algo de tiempo. Es cierto que veníamos arrastrando muchas lesiones y molestias. Y esto nos ha dado cierto margen. Yo creo que la competición no va a ser la misma cuando esto acabe. Va a ser muy distinta», asegura Juan Giménez, gerente del club.

Es la impresión personal que traslada uno de los máximos responsables del club melonero, quien no deja tampoco de mostrar su preocupación por la situación más allá del deporte: «Nosotros estamos como todos los clubes. A la expectativa de ver cómo evoluciona la situación, especialmente el tema sanitario. A la vez, estamos trabajando como podemos desde casa en el futuro del club evidentemente y muy pendientes de lo que pase con la competición. Pero sabemos que el orden de prioridades es el que es y que lo importante es que España salga de esta crisis y que nosotros podamos estar haciendo lo que nos gusta, como es nuestro trabajo».

Precisamente en ese futuro se encuentra el saber qué va a suceder con lo que resta de temporada 2019-2020, la cual asegura estarían «encantados» de poder terminar: «Nosotros estamos muy pendientes de cuáles son las intenciones de la administración respecto a la competición. Nos encantaría que la competición se reanudase y que tuviera un desarrollo progresivo en cuanto a la asistencia de público. Si no sucede esto, tendremos que adaptarnos a la situación que se presente y trabajar más a medio plazo. Yo creo que las próximas semanas van a ser fundamentales y que queda tiempo suficiente para que se termine», afirma.



"Sería una buena noticia que este verano hubiese deporte"

Sin embargo, para que esta pueda concluir parece innegociable adentrarse en el verano. Partidos en el mes de julio o agosto que a Juan Jiménez no le parece un escenario «nada disparatado»: «Tenemos suerte de que los pabellones están acondicionados para ello y no nos vemos obligados a jugar al sol y a altas temperaturas como en otros deportes. Lo que está claro es que nos tendremos que adaptar a lo que nos digan por nuestro bien y por el del deporte. Al final lo que el jugador quiere es competir, el aficionado quiere disfrutar del deporte y sería una muy buena noticia que este verano pudiera haber deporte», comenta Giménez.



"El tema de los contratos es salvable"

Donde sí puede afectar, y de hecho se debe encontrar una solución para ello, es en los contratos de los futbolistas. Muchos de ellos quedan libres a partir del 30 de junio, mientras que otros pasarían a formar parte de una nueva entidad el 1 de julio: «El tema de los contratos es algo que afecta a todos por igual. Pero a la vez creo que es un aspecto completamente salvable. Todos los equipos que tengan contratos que venzan el 30 de junio, van a tener que ampliarlos, y aquellos jugadores que se incorporarían en 1 de julio, lo harían un tiempo después. Lo importante es que haya un acuerdo a nivel de clubes, federación y LNFS para que nadie pueda interpretarlo de otra manera y que todos salgamos igual de beneficiados o perjudicados», explica el responsable del club.

También podría llegar a complicarse la planificación de la 2020-2021, y es que los tiempos se reducirían para llevar a cabo todas las operaciones que cada club quiera llevar a cabo. No obstante, desde el Jimbee es algo en lo que se viene trabajando varios meses atrás: «En nuestro caso, tenemos una planificación bastante avanzada y enfocada en el largo plazo, por lo que podemos decir que más o menos está todo planteado. Lo que tenemos que hacer es definir los plazos. Influirá de forma especial el hecho de que haya Mundial o no, que es algo que aún no sabemos. Lo que tenemos que determinar son los plazos, las vacaciones, las fechas de pretemporada, que es algo que estamos viendo poco a poco con todo el tiempo libre que estamos teniendo ahora», asegura el gerente del Jimbee Cartagena.



Un mercado de fichajes de otra forma

A pesar de ello, tratan de no dejar cabos sueltos que puedan influir en el devenir de la planificación del próximo curso. «Estamos planteando todos los escenarios posibles, por lo que no tendría que afectarnos en exceso una decisión u otra siempre y cuando exista ese acuerdo en cuanto a los contratos. Y yo creo que no va a haber problema porque la situación es tan grave y excepcional que no puede ser de otro modo. A lo mejor tenemos que hacer el mercado de fichajes de otra forma, pero creo que eso no va a ser impedimento ni un gran hándicap», sentencia.