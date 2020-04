Las chicas del Cronos se mantienen en forma en casa

El confinamiento es para todos los deportistas, sin excepción. Nadie se libra. Ni mayores ni pequeños. Todos están entrenando en casa. Da igual la exigencia de la disciplina que se practica o las necesidades. Uno de los ejemplos en la Región de Murcia es el Club Cronos-Junta Municipal de Puente Tocinos de gimnasia rítmica. Varios de sus conjuntos debían competir en Pamplona dentro de unos días en el Campeonato Nacional Base Individual. Los hoteles y muchos gastos estaban ya abonados previamente a su aplazamiento. Mientras tanto, esperando a que el confinamiento se acabe, sus gimnastas, que van desde las prebenjamines hasta las senior de Primera Categoría, que el año pasado se proclamaron campeonas de España absolutas, se tienen que quedar en casa. "Seguimos trabajando. Marcados todos los días los entrenamientos en el mismo horario que los tendrían en el pabellón, pero claro está, cada una en su casa. Hemos adaptado los mismos y se mantienen la preparación física, el ballet y la técnica corporal. Lo único que no pueden hacer es el trabajo específico y, por supuesto, el conjunto", afirma Angus Sánchez, presidenta de una entidad que ha acumulado grandes éxitos en los últimos años.

Todas ellas han realizado un vídeo mientras entrenan diariamente con el que invitar a todos los ciudadanos a quedarse en casa para tratar de salir cuanto antes de esta situación. En el mismo, bajo los acordes de 'Resistiré', explican la adaptación de los ensayos.

"No sabemos cómo va a seguir la temporada. La Federación Española no se ha pronunciado todavía porque es pronto, pero creemos que salvo las competiciones previstas en noviembre y diciembre, el resto no se podrán hacer. Ojalá pudiéramos realizar en julio las que estaban previstas en Pamplona, porque sería buena señal", afirma Angus Sánchez.



Defender los títulos

La temporada 2020 estaba plagada de retos deportivos para el Cronos. "El equipo de Primera, después de ganar el oro con el ejercicio contra la violencia de género, tenía la presión de ver cómo sorprendía. Mayte Lorente, nuestra entrenadora y coreógrafa, ya tenía varias ideas en la cabeza, pero ni siquiera nos las ha llegado a comentar porque no se han podido poner en práctica", dice. De hecho, la temporada de gimnasia rítmica apenas había podido celebrar varias competiciones de nivel 2 y 3, y las absolutas tan solo entraron en acción en el Campeonato Regional que se disputó en San Javier.

El Cronos vuelve a tener en 2020 siete conjuntos en competiciones nacionales, tanto en categoría absoluta como base, pero nada de momento se ha podido poner en marcha. Además, el club había realizado una inversión económica en renovar tapices y también había abonado ya todas las cuotas correspondientes a las licencias federativas.