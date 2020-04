Roberto Torres propone un play off de ocho equipos para resolver las ligas de una forma rápida

El presidente del Lorca FC, Roberto Torres, lo está pasando mal. Ha estado enfermo durante tres semanas en su domicilio de Madrid junto a su mujer e hija. "No ha sido un cuadro grave, no nos han hecho la prueba del coronavirus, pero lo que sea, lo estamos pasando los tres y lo hemos pasado bastante mal. Ya estamos saliendo, aunque no del todo".

Desde su domicilio atiende a La Opinión, vía telemática. Va a proponer a la Federación de Fútbol de la Región de Murcia una idea para que las competiciones nacionales terminen en el menor plazo posible, causando el menor daño. Torres quiere que el ente federativo murciano lo eleve a la Federación Española.

"Lo que parece claro es que algo tenemos que hacer sin perjudicar a nadie. No sabemos cuándo se podrán reanudar las competiciones, pero está claro que no habrá mucho margen de tiempo. Se habla de terminar la liga conforme está ahora. Sería muy complicado dar una solución salomónica. Injusta por todo lo que se está jugando. Por otro lado, tampoco sería justo anular la temporada por el esfuerzo que muchos equipos hemos hecho.Tampoco sería justo", explica Torres.

Por todo ello, desde el Lorca FC han pensado en "una solución bastante cabal que se hace en otros deportes y otros países". "Se trata de seleccionar a los ocho primeros de cada liga, y entre ellos, con las normas que marcara la Federación Española, disputar un play off que determinarían el orden de esas plazas las cuales darían opciones de play off de ascenso, competiciones europeas, etc. No habría ningún tipo de descenso esta temporada y ascenderían dos equipos por división y grupo. Esto conllevaría a que el próximo año habrían veintidós equipos en cada grupo, no pasaría nada. En otros países se hace, como por ejemplo en algunas divisiones inglesas. Ante esta situación tan excepcional, hay que tomar medidas excepcionales. Esto podría reducir muchísimos los plazos para terminar la temporada de la forma más justa posible. Hay que mantener viva una ilusión", concluye Torres.