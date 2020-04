Juan Francisco Fuentes: "El deporte se paralizó en Japón a finales de febrero, pero no hemos vivido un confinamiento"

Juan Francisco Fuentes Zamora fue el protagonista de las entrevistas de La Opinión (@laopiniondemurcia) en directo en Instagram. El entrenador murciano de fútbol sala está dirigiendo en la actualidad al equipo japonés Nagoya Oceans, con el que conquistó la última temporada la Supercopa, Liga y Copa de Asia, un pleno de éxitos en su primera campaña en el país. El técnico, que tiene 40 años y se crió en la cantera de ElPozo, lleva ya siete años fuera de Murcia y ha pasado por Kuwait, Italia y Bélgica.

En el encuentro con este diario charló durante casi una hora con Dioni García (@dioniajoloque), jefe de Deportes, quien le fue trasladando todas las preguntas de los lectores. Para empezar, Fuentes explicó las temporadas en Japón son diferentes a Europa: "Aquí se disputa de abril a marzo la campaña. No es el mismo calendario que en Europa y este año hemos hecho pleno, ya que conseguimos ganar el torneo inicial, que se disputa habitualmente a final de mayo, que es la Ocean Cup, equivalente a la Supercopa. Después, en agosto fuimos campeones de la Copa de Asia y en enero conseguimos el título de Liga. En marzo teníamos la Copa y con eso terminábamos, pero se canceló por el coronavirus", explicó. Aunque en el país donde trabaja actualmente no se ha dado el confinamiento, sí que "se paralizó el deporte a finales de febrero. Se cancelaron todas las competiciones y desde entonces no se ha vuelto. La semana pasada hubo un amago de volver del baloncesto, pero lo volvieron a cancelar". Solo pequeñas restricciones se han realizado a la población, que las está respetando al máximo: "No hay ninguna restricción, estamos haciendo vida normal y podemos salir a la calle. A nivel de comercio está prácticamente todo abierto, algunos restaurantes estuvieron cerrados hace un mes pero hace dos semanas que empezaron a abrir todos, pero no ha habido ningún tiempo de confinamiento como en España. Pararon los colegios el 22 de febrero porque aquí llevan un calendario diferente a España, pero esta semana o la que viene ya se irán retomando las clases progresivamente. Se le aconseja a la población que intente mantenerse en casa y se ve menos movimiento en la calle, pero por lo demás, de momento no hemos tenido ningún tipo de restricción".

Muchos usuarios de la cuenta en Instagram de La Opinión quisieron conocer cómo es Juan Francisco Fuentes en un banquillo. "Soy un entrenador que llega al jugador por los argumentos, más que por el grito o el ordeno y mando. La mejor forma de conquistar al jugador es explicar las cosas y que él conciba qué es lo mejor para él y el equipo", afirmó, para recalcar que siempre apuesta por un juego ofensivo, aunque en los últimos tiempos también ha aprendido "a guardar".



Traductor para hablar con sus jugadores

Tampoco es un técnico que adquiera protagonismo durante los partidos, sino todo lo contrario: "Soy de dejar jugar y observar, me gusta más marcar la diferencia entre semana, en los entrenamientos, que en los partidos. En los encuentros me gusta matizar y aportar lo que está sucediendo, lo que tenemos que rectificar, pero los que me conocen saben que soy una persona tranquila y pausada, que mido bien lo que digo y cuándo lo digo. En los intermedios intento poner los puntos sobre las íes si es necesario, pero me gusta que los trapos sucios se laven en casa. Yo no estoy ahí para ser protagonista ni exhibirme", destacó sobre su personalidad. También explicó Fuentes cómo se entiende con sus jugadores: "El 80% son japoneses y con ellos me entiendo con el traductor, porque de lo contrario sería imposible. Hay algún jugador que entiende español y cuando ya estoy dando la charla, ya se va quedando con todo, pero con el resto hay que hacer una traducción simultánea".

A muchos lectores les llamó la atención que Fuentes lleva tanto tiempo sin entrenar en España. De hecho, no dudó en afirmar que "no me ha llegado ninguna oferta por parte de ningún club en ninguna de las siete temporadas que llevo en el extranjero", pero también recalcó que "yo estoy donde me quieren, eso es lo importante, estar donde uno se sienta valorado y respetado. Ir a los sitios con calzador no es bueno; a los equipos tiene que ir porque te corresponda ir y eso es lo que realmente utilizo para mí".

En Japón tiene la suerte de entrenar a uno de los grandes clubes de Asia: "Es un club ganador, con jugadores que han ganado muchas ligas y copas, e incluso tengo algunos que han estado presentes en las cuatro Copas de Asia que ha ganado esta entidad. Por ello no es fácil mantener la motivación de los jugadores y toca reinventarse. En mi primer año, fue el club el que se encargó de ello al cambiar de entrenador. El reto en la parte motivadora será para mí esta temporada y la siguiente".

Aunque se considera un privilegiado, dejó claro que "nadie piense que se ganan cantidades estratosféricas en el fútbol sala, porque eso no existe. Da para vivir, para poder dedicarte a esto a jornada completa, al menos en mi caso, porque hay otros equipos que tienen mayores dificultades y donde los jugadores y entrenadores tienen que compaginar el deporte con otras actividades".

Este año, por el coronavirus, Fuentes no ha podido venir a España de vacaciones, pero cuando ha podido hacerlo, desveló qué lleva siempre en su maleta: "Comer bien es una de mis debilidades y placeres. Y la gastronomía española y murciana se echa mucho de menos. Este año no me he podido escapar por el coronavirus y ahora mismo debería estar en Murcia de vacaciones, pero mis maletas vienen siempre cargadas con productos de la tierra porque ropa me traigo la justa o nada. Echo atún, mejillones, almendras, vengo a tope. Lo voy racionando para cada semana y así echo de menos la tierra, pero como también viene la familia cada tres meses, traen refuerzos", explicó. Los viajes desde Murcia hasta Japón son maratonianos, "entre 16 y 20 horas no te las quita nadie en el mejor de los casos y teniendo suerte con los vuelos, pero lo normal es que te vayas a 24 horas".