Andrés Fernández: "Estuve pensando en ser informático antes que futbolista"

Andrés Fernádez es un amante de la lectura y de las tecnologías. En eso invierte el tiempo libre que le permite la práctica del fútbol al máximo nivel. Y es que el jugador murciano, de 33 años de edad, compagina la portería del Villarreal con la gestión de la empresa tecnológica Biyectiva. «De pequeño jugaba con videoconsolas, pero después quería saber cómo funcionaba, y estuve pensando en ser informático antes que futbolista», declaraba hace apenas un mes el murciano en en el ciclo de charlas CASFID Innovation Talks, y que también recogía El Periódico Mediterráneo.

«Siempre he sido una persona bastante responsable, porque mis padres me han educado así. Por ejemplo, en el tema del fútbol siempre he sido muy profesional respetando los horarios, la alimentación, la forma de cuidarme... y no voy a cambiar. Pero los futbolistas tienen horas libres de descanso que las puedes dedicar para ser 'gamer', ver mil series o realizar cualquier tipo de actividad. En mi caso intento aprovechar esos espacios para reflexionar un poco y ayudar a mis socios», explicaba en la charla que se puede ver a través de YouTube y añadió que «es verdad que esto no me lo tomo como un trabajo, es un proyecto que me ilusiona e intento ayudar a un grupo de personas a que hagan lo que les ilusiona en Murcia, en su tierra, y lo interesante es encontrar esos espacios para poder compaginarlo todo un poco».

Además, Andrés Fernández, que cuenta con contrato con el Villarreal hasta junio de 2021, explica también a lo que se dedica la empresa Biyectiva. «Conocí a dos ingenieros murcianos, de mi edad más o menos, que estaban trabajando en un zulo y sentí confianza de repente. Son personas muy preparadas, con mucha dedicación y empezamos con unos proyectos que vimos que no eran tan fácil sacarlos. Al final, el mercado te va diciendo lo que se puede necesitar. Queremos innovar en el campo de la inteligencia artificial, que se está empezando a llevar, pero poca gente lo hace», aseguraba el portero murciano.