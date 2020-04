Título y ascenso por coeficiente

La Federación Española de Tenis de Mesa decidió ayer dar por concluida la temporada 2019-2020 en todas sus competiciones. Desde algunos sectores se entiende como un aviso para el resto de deportes que no se disputan en espacios abiertos, aunque modalidades como baloncesto y fútbol sala, por ejemplo, agotarán todos los plazos para intentar acabar los campeonatos ligueros porque hay mucho en juego, tanto a nivel deportivo como económico.

El tenis de mesa, una modalidad que es olímpica, optó por dar carpetazo a sus ligas, viéndose afectados varios equipos de la Región, pero especialmente el UCAM Cartagena TM femenino y el CTM Travía de Murcia masculino. Y ambos, si la Federación Española, como ya ha comunicado a los clubes, aplica el 30 de abril los coeficientes que se dan ahora mismo en las clasificaciones (porcentaje resultante entre las victorias obtenidas y las derrotas sufridas) para decidir los títulos y los ascensos, se verán beneficiados.

El UCAM Cartagena TM, que esta temporada ya ganó la Copa de la Reina que se disputó en el mes de febrero, obtendrá un doblete, ya que a su palmarés se añadirá la Superliga Iberdrola 2019-2020. El equipo que dirige Jesús Cantero marcha en la actualidad segundo en la clasificación, aunque con dos partidos menos disputados que el Girbau Vic, que es el líder. Pero las catalanas presentan un balance de 11 victorias y 2 derrotas, mientras que las cartageneras tienen 10-1.

Cantero, que es gaditano y reside en Los Alcázares, ve lógica la suspensión de la Superliga en base a los informes que ha recibido la Federación del Consejo Superior de Deportes: «No se va a poder hacer un evento deportivo en un pabellón en meses», afirma el presidente del club cartagenero. De hecho, en el tenis de mesa están preparando ya para la próxima campaña dos tipos de calendarios, uno que arrancará en septiembre y otro en enero. «Va a ser todo radical», afirma. La RFETM ya ha comunicado a los clubes que habrá campeones y ascensos porque también hay en juego diversos premios que ayudarán a sus economías. «Nosotros seremos campeones porque tenemos el mejor coeficiente entre partidos ganados y perdidos. Es cierto que llevamos jugados dos encuentros menos que el Vic, pero fue porque coincidió con la participación de jugadoras de nuestro equipo con la selección española», comenta. Hasta el 30 de abril no se conocerá la resolución final, aunque ya nadie duda en el tenis de mesa de que se aplicará ese baremo.

En la misma situación se encuentra el Tranvía de Murcia, aunque en su caso para lograr el ascenso a la máxima categoría masculina. El club que dirige Benjamín Garcés es el mejor de los veinticuatro que compiten en la División de Honor. Inicialmente estaba programado que los tres mejores de cada uno de los dos grupos en los que está dividida esta categoría disputarían un play off final para decidir los dos ascensos. Al darse por acabada la liga, ya no se jugará el mismo. Pero la mayor incógnita que tiene ahora mismo Garcés no es deportiva, sino económica: «No sé si podremos hacer frente a un ascenso. Teniendo en cuenta las pérdidas que está ocasionando esta crisis a nuestro patrocinador principal, tendremos que ver qué apoyos tenemos», dice.