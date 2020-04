Los ERTE del FC Cartagena y Real Murcia, pendientes de aprobación

Tanto Real Murcia como FC Cartagena anunciaron hace días que han solicitado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para todo el personal laboral, incluidos los jugadores de la primera plantilla. Sin embargo, los mismos deben tener el visto bueno de la Administración, que aún no obra en poder de los clubes, según confirmaron ayer a esta Redacción.

La AFE, como ya informó este diario, está asesorando a los jugadores en estos procesos, aunque son ellos los que tienen siempre la última palabra. Alejandro Fernández, uno de los letrados de la Asociación de Futbolistas Españoles, dejó claro que «la opinión de la asociación y del departamento jurídico es que no deberían proceder los mismos, que la autoridad laboral no debería aceptarlos porque no hay suspensión total de la actividad del futbolista», dice, para argumentar seguidamente su afirmación en que «los chicos siguen entrenando y trabajando desde sus casas, aunque sea a nivel físico con los preparadores físicos, que les siguen dando instrucciones, o el nutricionista. Y más allá de eso, muchos lo hacen también a través de videollamadas con entrenamientos grupales. Y más aún, en diversas ocasiones los clubes monitorizan todo esto, le piden a los jugadores información relacionada con lo que están haciendo».