Julio Algar: «No estoy nervioso por no haber renovado todavía»

«Quiero seguir aquí, pero si no puede ser, pues buscaré otra cosa, como llevo años haciendo»

Julio Algar, director deportivo del Real Murcia, anda estos días trabajando en casa. El madrileño, al igual que el resto de empleados del club grana, ha visto suspendido su contrato por el ERTE puesto en marcha por la entidad. «Aprovecho para ver partidos», explicaba a esta redacción. No considera Algar que estas semanas de parón afecten a la planificación del próximo curso. «Es pronto. Por la situación del club ahora mismo no se pueden cerrar cosas. Sería en mayo cuando veríamos con qué contamos, porque depende de los jugadores que se vayan a quedar o no. Y ya cuando se acaba la temporada es cuando el mercado empieza a moverse», comenta, recordando que «hay incluso que ver el presupuesto con el que se va a contar».

Además, dice el madrileño que este próximo verano todo será mucho más fácil. «Ya no tendremos problemas con las bajas», comenta, recordando el gran trabajo que se tuvo que realizar el pasado curso cuando había que sacar a jugadores que sumaban fichas por valor de más de 600.000 euros. «Al final, salvo a Hugo Álvarez y Charlie Dean, a los que se pagó una pequeña cantidad, se consiguió que el resto cediese».

Con la competición parada por la expansión del coronavirus y sin saber cuándo se reanudará, la planificación del próximo curso se ve ahora mismo lejana. Lo que no sabe Julio Algar es si continuará. Su contrato acaba el 30 de junio, y está a la espera de lo que decida el club. «No estoy nervioso», indica, y es que el director deportivo grana ve lógica la decisión de los responsables de la entidad de no iniciar negociaciones hasta que se asegure la permanencia.

Como un hombre de fútbol, Algar saber perfectamente cómo funciona este mundo. Por ello está totalmente tranquilo pese a que en el club todavía no han iniciado los contactos para las renovaciones. Tiene claro que quiere seguir en el Real Murcia, equipo al que llegó dejando un buen trabajo en la Cultural Leonesa, pero que si por algo no puede ser, «pues buscaré otra cosa, como llevo haciendo muchos años».

Satisfecho con la trayectoria del equipo en esta temporada, manteniendo que desde el principio sabía que había plantilla para no sufrir y pensando que no hay conformarse, que con un esfuerzo más se puede seguir dando saltos en la tabla, Algar defiende su trabajo del pasado verano pese a las críticas recibidas en aquel momento y pese a que todavía hay un sector que le cuestiona. «Es el consejo de administración el que me ha visto trabajar y el que tiene que valorar lo que he hecho».



"Se critica a la defensa, pero solo 4 equipos mejoran nuestros números"

Está tan contento Algar con la plantilla, que no duda en sacar las uñas para defender a sus jugadores. Le molesta al director deportivo que se hable una y otra vez de fragilidad y fallos atrás. Y es que el madrileño tiene claro que esos juicios no están razonados. «Nadie mira los números», dice Julio Algar, que considera que con las estadísticas en la mano se demuestra que el trabajo de la defensa y los porteros del Real Murcia es muy bueno. «Se critica mucho a la defensa, pero nadie dice cuántos equipos tienen mejores números que nosotros», insiste, sacando la clasificación de Segunda B para apoyar sus palabras. «En el Grupo IV solo hay cuatro equipos con menos goles encajados», explica.

Si el Real Murcia ha recibido 26 tantos, solo el FC Cartagena (19), el Marbella (20), el Badajoz (22) y el San Fernando (25) superan a los granas en esa clasificación de goles en contra. Pero no se queda Julio Algar en el Grupo IV. «Si miramos a los 80 equipos de Segunda B, entonces solo nos superan doce equipos». En el Grupo I, con menos de 26 tantos están el Atlético Baleares (22) y el Ibiza (18); en el Grupo II el Logroñés lleva 19; y en el Grupo III están el Castellón(24), Cornellá (25), Sabadell (25), Lleida (22) y Olot (19).

«Entiendo que a veces hemos cometido errores, pero no ayuda que se esté cuestionando cada día a los porteros y a la defensa. Cómo saltan los jugadores al campo si se está hablando todo el día de que fallan», concluye el director deportivo murcianista.