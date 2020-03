"Cuando llegué a EEUU pensé qué hacía yo allí, pero es el sitio para jugar al golf"

Raquel Olmos Ros (Torre Pacheco, 23 de febrero de 1999) es una de las jóvenes más sobresalientes del golf española. Hace unos años decidió hacer las maletas para aceptar una beca en la Arizona State University, donde juega a su deporte y estudia tercero de Sociología y Políticas Globales. Después de pasar por la selección española, ahora tiene claro que quiere seguir en Estados Unidos durante mucho tiempo.

¿Cuándo empezó a jugar al golf?

Con seis años porque el Club de Golf de Torre Pacheco lo tenemos al lado de casa. Mi hermana fue con una excursión del colegio, le gustó y empezaron mis padres a llevarla los sábados. Seguidamente, mis padres empezaron también a jugar e iban todos los sábados al campo de golf. A mí me apuntaron entonces en una clase para que estuviera entretenida y me encantó desde el principio, además de que se dio bien.

¿Pero había practicado algún otro deporte?

Sí, ya jugaba al tenis y lo estuve compaginando con el golf hasta que tuve unos 10 años. Me di cuenta entonces de que me gustaba más el golf y que quería entrenar un poco más.

¿Y solo ha hecho eso?

Siempre me ha gustado el deporte. Hice natación muy poco tiempo porque no me llamaba mucho la atención, pero siempre me apuntaba en clase actividades extraescolares como el voleibol con el fin de moverme y hacer cosas.

¿Cómo acabó en Estados Unidos?

Muchos deportistas se plantean irse a Estados Unidos a hacer la universidad porque se dan una becas muy buenas allí y se compagina entrenar, estudiar y competir de forma increíble. Aquí puedes hacer tu deporte y estudiar, pero es diferente. Allí juegas la liga con un equipo, la gente te ayuda porque sabe que eres deportista, es una oportunidad perfecta para jugar al golf. Yo sabía que quería irme a Estados Unidos y empecé a hablar con universidades por email. A un torneo europeo que hice con la selección española vinieron a verme entrenadores de allí y mi coach de ahora me dijo que tenía una beca para mí.

¿Cuánto le cuesta estudiar allí?

Nada, yo tengo una beca del 100%.

Entonces es que es muy buena.

Sí, bueno.

¿Qué había conseguido en España?

Había ganado varios torneos y siempre estaba en el ránking la quinta de España.

¿Pero desde pequeñita ya logró resultados?

Jugaba bien, pero no se me daba tan bien. Cuando llegué a la Residencia Blume fue cuando gané un torneo, fui al Europeo por equipos, gané una medalla€

¿Dónde le pilló el coronavirus?

En Estados Unidos. Es más, estábamos jugando en Hawaii, donde ganamos y nos íbamos a quedar dos días extras de vacaciones. Teníamos previsto ir a ver Pearl Harbor, pero de pronto empezaron a llegar noticias, que la temporada se iba a cancelar. Regresamos a Arizona rápidamente y ya nos comunicaron que la temporada se había cancelado y no sabíamos nada de las clases, solo que las íbamos a hacer dos semanas online y que después volveríamos a las aulas. Pensamos en quedarnos allí, entrenar un poco e irnos un poco más tarde. Pero el departamento y la coach se agobiaron porque todas las integrantes del equipo somos europeas. Estaba el peligro de que cerraran los aeropuertos y que no pudiéramos salir, y por eso nos enviaron a casa para que estuviéramos con nuestras familias. Fue una odisea.

¿Tuvo muchos problemas para volver?

El primer problema es que no sabíamos cuándo me iba a volver porque la información cambiaba a cada momento. Primero nuestra coach nos dijo que nos teníamos que ir en un plazo de dos semanas, pero al día siguiente no llamó diciendo que debíamos pillar uno en un plazo de 48 horas. Mis padres al principio estaban más tranquilos, pero después me pidieron que cogiera un vuelo rápidamente. Conseguí uno la mañana de antes y me vine al siguiente.

Imagino que también tuvo que pagar una pasta por ese vuelo.

Pues sí, me salió caro e iban subiendo.

¿Está el golf universitario muy desarrollado en EEUU?

Sí, está muy desarrollado. La liga y el dinero que hay en todos los torneos es increíble. Hay cantidad de patrocinadores que apoyan el golf y hay mucha cultura deportiva universitaria. Aquí, en España, no es lo mismo. Las becas son buenas porque hay gente que dona dinero.

¿Y cómo son las competiciones?

En la NCAA todos los equipos jugamos ahí en la División I.

¿Han conseguido algo importante este año?

Sí porque hemos ganado dos torneos. Terminamos el semestre pasado las segundas nacionales y ahora estábamos ranqueadas las terceras. Teníamos opciones de hacer un gran campeonato.

¿Les han informado qué puede pasar, si podrán volver en unas semanas?

El problema es que la situación cambia rápidamente. La temporada ya está perdida, pero hay sitios donde se celebran regionales y nacionales y ahora no saben si van a dar la campaña como desierta. Los nacionales se iban a jugar en Arizona y nosotras habíamos entrenado muchísimo para eso. Ha sido como si nos lo quitaran todo, un mazazo total.

Hablemos de usted. ¿Por qué destaca como jugadora de golf?

Soy una jugadora alta y siempre he tenido mucha potencia, soy de las jugadoras que más largo le pegan. También tengo mucho carácter, que puede ser bueno y malo porque soy muy intensa en el campo.

Pero si en el golf se les ve a todos muy tranquilos, relajados.

Sí, se ve a todo el mundo tranquilo pero no estás tan tranquilo. No hay tanta calma como parece.

¿Y dedicarse en el futuro al golf profesionalmente?

Es lo que quiero hacer. Quiero terminar la universidad y después ir a una prueba clasificatoria para conseguir tarjeta en la LPGA. Por ello, cuando acabe mi plan es jugar unas cuentas pruebas que te dan la oportunidad de ello. Y si no lo logras, tienes que disputar el Simetral durante un año.

¿Las mujeres tienen las mismas oportunidades allí profesionalmente que los hombres?

El circuito LPGA está muy bien, pero lo que ocurre es que los hombres tienen muchos más para poder vivir bien. En chicas, el único tour que está muy bien es el LPGA, por lo que tienes que ir allí sí o sí.

¿Pero están haciendo algo para que crezcan las oportunidades?

Están intentando poner más dinero en el tour europeo y recuperarlo un poco, pero siempre va a haber esa diferencia entre deporte femenino y masculino golf, que en realidad se da en todos los deportes.

¿Cómo entrena en casa?

Pues la verdad es que tengo mala suerte. Hay gente que tiene un jardín, pone una esterilla y le pega a la red, pero yo vivo en un piso y no puedo hacer nada, solo patear un poco e intentar no mirar mucho el Instagram. A veces me preocupa no poder hacer nada, pero pienso que hay cosas mucho más importantes que están ocurriendo ahora mismo. La situación es extrema y no se ha vivido nunca, por ello no tengo que pensar en que no puedo entrenar. Nunca quieres perder la forma, pero ahora mismo eso no es lo importante porque hay mucha gente que está enferma y se está muriendo. Por eso, que no pueda entrenar ahora mismo, no es un problema.

¿Y qué se estudia en Sociología y Políticas Globales?

Básicamente todo tipo de política acerca de Estados Unidos, la evolución de los votantes a lo largo de la historia, y en Sociología estudiamos el comportamiento de la gente.

¿Cómo se explica que Donald Trump sea el presidente de un país que se supone muy avanzado?

No lo entiendo, la verdad, y encima ahora mismo tengo un examen que va acerca del comportamiento de los votantes. Hay ejemplos de 2016, se habla mucho de Trump y no se entiende. Intenta ser muy avanzados, pero es un país donde hay gente que tiene miedo de la gente de fuera, se piensan que la gente les va a quitar sus cosas y por eso hay mucha gente que votó a Trump.

¿Eso podría llegar a pasar en España?

Yo creo que la población joven española está más avanzada en ese sentido y una persona como Trump no podría gobernar. El otro día estaba en Estados Unidos dando charlas sobre el coronavirus y se mostraba como una persona irrespetuosa, con la mujer es machista€ Espero que en España no se vote a alguien así.

Bueno, en las últimas elecciones en España sacó muchos votos un partido que no se destaca precisamente por apoyar a la mujer.

Sí, también, yo estaba en Estados Unidos y también lo escuché. Me pregunté cómo podía un partido así ganar tantos votos en la situación actual de la sociedad española.

Si está ya en tercero tiene que ser buena estudiante. ¿Es una empollona?

Sí se me dan bien los estudios. En Estados Unidos hay que estar constantemente trabajando, no es como aquí que te tiras cuatro meses estudiando y después tienes los exámenes. Allí es más fácil para llevar los entrenamientos porque aquí, cuando llegan los parciales, no puedes ni ver la luz. En EEUU trabajas durante todo el año mucho, pero te obligan a tenerlo todo al día.

Es que aquí lo dejamos todo para el último día y sobre la bocina.

Claro, pero eso allí no puedes hacerlo. Tienes que estar haciendo cosas todo el rato.

¿Cómo es un día suyo en Estados Unidos?

Depende, pero los días que tengo clase empiezo a las siete y media y estoy hasta las 11.45. Después voy a casa, me cambio y me voy a entrenar. Allí nos dan una comida y empiezo a entrenar a la una hasta las cinco. Después hacemos ejercicio y ya vuelvo a casa para cenar, ver una película con los compañeros de piso e irme a la cama pronto. Me acuesto a las diez de la noche todos los días porque a las seis tengo que estar otra vez en pie.

Pero le harán alguna gracia a los deportistas, le aprobarán alguna asignatura€

No, eso no, ojalá. Nos entienden, tenemos facilidades para cambiar los exámenes y no nos podemos quejar por ese lado.

¿Y las notas bien?

La verdad es que muy bien, no me puedo quejar.

¿Tan bien como el golf?

Sí, así es.

Me imagino que cuando se fue a EEUU tuvo que pasarlo mal, aunque llevaría bien el inglés.

Bueno, tampoco lo llevaba increíble. Antes de irme a EEUU estuve dos años en Madrid, en la Blume, pero sí es cierto que de pronto que me encontré allí, hablando todo el día en inglés, dinámica de equipo, entrenamiento, clase€ Pensé Dios mío qué hago aquí, pero ahora siento que es mi sitio para jugar al golf.

¿Hace falta tener dinero para jugar al golf?

En mi caso no. Es cierto que el golf es un deporte con familias adineradas, algo que no ocurre en mi caso, pero el Club de Golf de Torre Pacheco, donde he aprendido, es municipal, algo que es una gran ayuda. La Federación Murciana siempre nos ha apoyado en los torneos y la Española nos ha dado su apoyo para salir fuera y alcanzar el nivel que tengo actualmente. En mis inicios fue un factor importante ser socia de un club municipal, pero en el golf, como en todos los deportes, hace falta dinero porque necesitas equipamiento y viajar, aunque no hay que ser de la clase más alta para triunfar en el golf.