Curto: "Me veo con fuerza y ánimos para seguir jugando un año más"

El catalán, que acaba contrato y está a la espera de ver si renueva, no sabe si continuará en la plantilla murcianista

Víctor Curto, delantero del Real Murcia, cumplirá el 17 de junio 38 años, pero el futbolista catalán no está pensando en la retirada. El atacante, que en noviembre de 2017 tenía que pasar por el quirófano para superar una grave lesión de rodilla, está convencido de que le queda por dar guerra en el fútbol. Tiene una cláusula de renovación automática si mete diez goles este curso -lleva 6-, pero si no sigue vistiendo la elástica murcianista, tiene claro que seguirá celebrando goles en otro sitio.

Porque el catalán se ve con fuerzas para alargar su carrera una campaña más. Así lo reconocía en una entrevista en la que contestaba a las preguntas de los aficionados. Muchos seguidores cuestionaban a Curto sobre si va a seguir. Y el catalán fue claro. No sabe si será en el Real Murcia -acaba contrato el 30 de junio-, pero lo que tiene claro es que no va a colgar las botas. «El día que no me vea bien y que me vea superado seré yo el que decida que no seguiré, pero ahora mismo me veo con fuerza y con ánimo de continuar. Estoy bien físicamente», comentaba, para añadir que «los por partidos que he jugado y he competido he estado a buen nivel, por eso mi objetivo es continuar».



Renovación por goles

Lo que no sabe si seguirá vistiendo la camiseta del Real Murcia. Curto tiene una cláusula por la que si mete diez goles, renovará de forma automática. De momento lleva seis. «Ya se verá si sigo en el Murcia. Primero vamos a ver si se termina la temporada y luego ya lo que venga, vendrá», comentó el atacante, que el pasado verano ya hizo un esfuerzo para ajustar su contrato y poder continuar en la plantilla murcianista.

Fueron muchos los aficionados que cuestionaron a Curto por sus planes de cara a la próxima temporada. Y es que el jugador catalán se ha ganado el cariño del murcianismo en los tres años y medio que lleva en el club. Este curso, pese a tener que parar en varios tramos por sus problemas físicos, ha marcado seis goles, siendo el 'pichichi' de la plantilla entrenada por Adrián Hernández. Además, esos tantos han sido todos determinantes, sirviendo para que los granas ganasen partidos.

Los aficionados también preguntaron al catalán por el gol más especial que ha marcado en su etapa en el Real Murcia. Curto fue claro. De todos los tantos que ha anotado, el '10' murcianista se queda con la diana que logró frente al Ibiza el pasado curso. Fue en el descuento y desde el punto de penalti, pero fue el primer gol después de su reaparición tras superar su lesión de rodilla. «Cuando regresé ante el Recreativo se puso la piel de gallina. Un partido después, contra el Ibiza, logré de penalti el gol de la victoria, y en ese momento te acuerdas de todo lo que has pasado. Fue muy emotivo. No se puede explicar con palabras».