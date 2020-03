"Me he tomado el confinamiento como un campo de entrenamiento"

El confinamiento por la crisis sanitaria generada por el coronavirus ha obligado a miles deportistas a tener que adaptar su rutina diaria para seguir manteniendo la forma cuando las competiciones regresen a la normalidad. Y la boxeadora Mari Carmen Romero también se ha visto afectada por este hecho, aunque en su caso le está sirviendo para 'doblar' las horas de entrenamiento desde su domicilio. "Te sientes diferente, pero dentro de lo malo siempre hay que ver lo positivo. Estoy entrenando todos los días, por la mañana y por la tarde, y me lo estoy tomando como si fuera un campo de entrenamiento. Entreno, me sigo alimentando bien, duermo y dedico tiempo a mi familia. Dentro de lo malo siempre intento ver el lado positivo", ha explicado la deportista de Puerto Lumbreras durante el vídeochat en directo por Instagram con La Opinión.

La campeona de Europa (EBU)de boxeo y ganadora del Mundial de muay-thai en 2019, contestó a las preguntas de los lectores a través de la conocida red social y también a las lanzadas por Dioni García, Jefe de Deportes de La Opinión. Además, también reveló detalles de sus hábitos durante la competición y el estado del boxeo en general. "La alimentación es lo más difícil. Es complicado. Intento cuidarme lo máximo posible pero ahora mismo te saltas mucho la dieta. Ahora mismo coger kilos no es lo mismo, porque en los entrenamientos no quemas la misma energía. Tenemos que cuidarnos aunque sea difícil", explicó y añadió que "comiendo solo lo de casa para un deportista de alto rendimiento no es suficiente, porque quemas mucho. Entonces yo tomo un batido de proteínas, algún complejo de vitaminas y tres huevos cocidos diarios, eso no falla".

La murciana es una de las referencias en el panorama del boxeo actual, aunque desveló que sus inicios fueron en otras modalidades. "De pequeña comencé con muay-thai y el kick boxing, el boxeo apareció más tarde. La principal diferencia entre boxeo y muay es que en el boxeo solo se utilizan las manos, y en muay con codos y rodillas. En mi primer combate de boxeo me tuve que apretar las cordoneras de la botas muy fuertes para recordar que no podía levantar las piernas", ha recordado entre risas Mari Carmen Romero en la charla con los lectores a través de Instagam.

La deportista de Puerto Lumbreras es madre de dos hijos, de 12 y 7 años de edad, y también entrena a niños para iniciarles en este mundo en el pabellón de su localidad, que actualmente porta su nombre. "El boxeo no es un deporte agresivo. Tengo alumnos y alumnas desde los 4 a los 14 años, también doy clases a adultos, y los más pequeños están encantados. Una cosa es la competición, y otra es disfrutar haciendo deporte. Además, eso aporta mucha seguridad a los niños y a las niñas. Mis dos hijos lo practican y no van pegando, una cosa es competir y otra disfrutar", ha indicado.

"Desde la Federación Murciana de Boxeo se está fomentando muy bien ahora. Se están celebrando los campeonatos en el CAR de Los Narejos, y está presente en todos los gimnasios, carteles, en los medios de comunicación... En los gimnasios inclusos con el Fitboxing, que es con música. La gente piensa que una chica sube al ring no es femenina, pero haces ver a las mujeres que eso no es así", también ha comentado.

Sobre la disparidad entre hombres y mujeres en este deporte, la boxeadora murciana también ha dado su punto de vista. "La verdad es que eso es algo que está cambiando, pero todavía nos cuesta algo más a las mujeres en el mundo del boxeo. Aunque ahora mismo creo que hay más chicas que hombres practicando. Pero a la hora de los combates y de las bolsas de los premios, todavía son menores para las mujeres. Pero a nivel de entrenamiento y todo eso yo me siento muy a gusto. De hecho, siempre entreno con hombres. Me encanta entrenar con ellos porque tienen mucha energía. Además, sé que no les gusta que una chica les pegue, entonces voy a por ellos", ha señalado entre risas.