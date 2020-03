"Los ascensos y los descensos deben ganarse y perderse en el campo, cualquier otra opción sería injusta".

¿Cuándo? Nadie lo sabe. Tampoco Luis Rubiales. Pero las competiciones se reanudarán y concluirán. «Sea como sea». Así lo explicaba ayer el presidente de la Federación Española, que volvió a expresarse en la misma línea que ha defendido en las últimas semanas. Si el organismo que controla el fútbol español no da un volantazo conforme vayan transcurriendo los días, la Segunda División B completará sus 38 jornadas y el play off. Lo mismo ocurrirá con la Tercera División. Y con la División de Honor y todas las categorías de base.

Porque Rubiales, lo tiene claro. «Ahora mismo no hay plazos. Lo importante es la salud. Pero una temporada que ha empezado, debe acabar; sea como sea». Y si tiene que haber partidos más allá del 30 de junio los habrá, incluso si la temporada tiene que alargarse a agosto o septiembre, no habría problema. Porque lo que no ve Rubiales es jugar encuentros cada 48 horas. «No es viable jugar cada 48 horas, sería inhumano», sorprendiéndose incluso de que la AFE hubiese apoyado esa posibilidad.

«Entendemos que no habrá que estrujar a los jugadores a toda costa, son personas, y aunque entrenen en casa, recuperar los mecanismos y volver a jugar cada 48 horas es casi inhumano. Lo tenemos que empezar a desterrar de nuestra cabeza», recalcó el dirigente.

Las palabras de Luis Rubiales trasladan tranquilidad a los clubes que todavía tienen deberes por hacer y que quieren seguir luchando por cumplir con los objetivos. También a los jugadores y entrenadores, que ahora mismo viven una situación de incertidumbre y sufren ERTES. Uno de los pocos que ayer se estrellaba con la realidad es el FC Cartagena, y es que en la entidad albinegra han defendido en los últimos días que se dé por cerrada la temporada y que, con la clasificación actual en la mano, asciendan los mejor posicionados. Los cartageneristas, líderes del Grupo IV, subirían, de aceptarse esta teoría, a Segunda.

Sin embargo no es esa la idea por la que va a apostar la Federación Española, que no quiere injusticias. Así lo explicaba Luis Rubiales en una rueda de prensa celebrada ayer. «No queremos hacer cábalas ni pensar en fechas. Una temporada que ha empezado debe acabar, llegar al final sea cuando sea, no nos ponemos plazos y si sobran fechas veremos qué hacemos con la siguiente. Hay que dar la posibilidad a los clubes que pueden subir de ganárselo en el terreno de juego, la otra alternativa, que solo haya ascensos o solo descensos sería tremendamente negativo para todo el fútbol», aseguró. Tampoco maneja el presidente de la Española la posibilidad de que se dejen sin jugar los partidos que restan en las distintas ligas de la competición regular y se pase directamente al play off.

Si el FC Cartagena quiere ascender a Segunda tendrá que completar las diez jornadas que quedan del Grupo IV y luego salir victorioso del play off. Lo mismo si el Yeclano quiere seguir viviendo un sueño. El Real Murcia y el UCAM, con menos posibilidades de colarse en la cabeza, tendrán que sellar su permanencia y mirar a los puestos de Copa del Rey. Y esto mismo vale también para el Grupo XIII de Tercera División.

Lo que nadie sabe ahora mismo es cuándo se podrá volver a jugar. Luis Rubiales dejó claro ayer que lo principal es la salud, incluso explicó que él no cree que a principios de mayo, fecha manejada por la Liga, ya puedan haber partidos.

La Federación se ha «desmarcado de reanudar lo antes posible» y que «la fecha tiene que ser la de la recuperación del país, de todos los afectados».

También espera que cuando el balón empiece a rodar de nuevo sea con espectadores en las gradas. «La primera opción, siempre que sea posible es que se reanude la competición con público», pero también dice que no harán nada para «perjudicar» a los clubes si estos deciden hacerlo así si tienen el permiso de las autoridades. «Todos tenemos que rebajar tensiones y tratar de sumar. Deben aflorar las ideas constructivas, yo tiendo la mano para buscar líneas intermedias de actuación», confesó cuando fue cuestionado sobre las diferencias que existen entre la Federación y la Liga.



Cuatro millones para el fútbol no profesional

«Los clubes de Segunda B y Tercera, de Primera, Segunda y de Segunda B de fútbol sala masculino y de las dos primeras categorías del fútbol sala femenino van a tener una línea de subvención de hasta cuatro millones de euros, en función de su masa salarial. Es un crédito que pone la RFEF a coste cero y de fondos propios», indicó Rubiales en una videoconferencia con los medios tras reunirse con las Federaciones Territoriales.