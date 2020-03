El Real Murcia se ahorraría 70.000 euros al mes si le aprueban el ERTE

Además, la entidad solo tendrá que abonar el 25% de la Seguridad Social

El Real Murcia ya ha reunido toda la información necesaria para presentar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Con toda la documentación en manos del abogado de la entidad, en las próximas horas la petición grana estará sobre una de las mesas de la Dirección General de Diálogo social y Bienestar Laboral, organismo en la Región que se encargará de decidir si aprueba o no cada una de las peticiones que se están presentando en estas fechas.

El ERTE por causa mayor que solicita el club presidido por Francisco Tornel afectará a unos 60 trabajadores, entre los que se incluyen los futbolistas con contrato profesional de la primera plantilla, el Imperial y el División de Honor, los distintos técnicos de la entidad así como los empleados que desempeñan sus funciones en las oficinas y en la tienda que hay en el estadio.

Si finalmente el proceso es aprobado por el Gobierno, que ha decidido poner facilidades a las empresas por la crisis económica provocada por la expansión del coronavirus, el Real Murcia espera ahorrarse unos 70.000 euros por cada mes que pase sin reiniciarse la competición en el Grupo IV de Segunda B.

Y es que los granas se beneficiarán por partida doble. Por un lado, al suspender los contratos de sus empleados -deportivos y no deportivos-, los trabajadores y futbolistas pasarán a cobrar el subsidio por desempleo durante los meses que dure el ERTE. El Gobierno ha asegurado que durante los seis primeros meses, los afectados por este tipo de expediente percibirán el 70% de la base reguladora -«la media de la base de cotización por la contingencia de desempleo correspondiente a los últimos 180 días trabajados, teniendo en cuenta los días naturales de cada mes»-. Eso sí, se establece un límite máximo de entre 1.098,09 euros y 1.411,83 euros mensuales, en función de la situación familiar del trabajador.

Por otro lado, en los meses que dure el ERTE, el Real Murcia solo tendrá que abonar el 25% de las cotizaciones a la Seguridad Social -si el número de empleados fuera menor a 50, no tendrían que pagar nada-.

Sumando lo que se ahorran en el desembolso de los salarios y en el pago de cotizaciones, el consejo de administración grana verá como sus gastos en masa salarial se reducen en unos 70.000 euros, según han calculado en las primeras estimaciones. Esto dará un respiro a los responsables del club en este sprint final de la campaña en el que, a la ausencia de liquidez en las arcas, se une la paralización de la competición y de toda actividad deportiva.

Las ventajas podrían ser incluso mayores si en Nueva Condomina hubieran asumido al pie de la letra la ley. Y es que, pese a no estar obligados, los responsables de la entidad, tal y como anunciaron en el comunicado emitido el viernes, ya han dejado claro a los futbolistas que la entrada en el ERTE no les perjudicará económicamente, asegurándoles el 100% de sus salarios. El 30% del dinero que tienen firmado y que no percibirán a través del subsidio por desempleo será abonado completamente por el club. Esta medida también ha sido adoptada por el Castellón, equipo del Grupo III que, al igual que los murcianistas, está intentando suspender los compromisos pactados con sus futbolistas.