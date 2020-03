La AFE desmiente a Paco Belmonte

Distintos abogados también consideran que los clubes deben complementar la parte que no cubre el paro

Paco Belmonte, presidente del FC Cartagena, presume de estar al frente de un club pagador. Pero la paralización de la competición y la incertidumbre han llevado al club albinegro, al igual que otros equipos y muchas empresas, a presentar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo para 45 trabajadores entre personal deportivo y no deportivo. El parón de la competición ha trastocado los presupuestos especialmente en Segunda B, de ahí, que esta medida dé oxígeno en estas semanas sin fútbol. Pero no todas las SAD van a seguir los mismos criterios. Mientras que Real Murcia y Castellón se han comprometido a pagar a sus futbolistas el 30% que no asume el Gobierno; el FC Cartagena, que durante ese periodo no tendrá que hacer frente a la Seguridad Social al tener menos de 50 empleados, se desentiende. De lo que los albinegros tienen en nómina, el SEPE cubrirá el 70%, por lo que, atendiendo a lo que ha decidido Paco Belmonte, el resto lo perderán durante el tiempo que dure el ERTE.

Como no va a cumplir con lo firmado con sus futbolistas, el presidente albinegro, molesto con los clubes que sí han apelado a la responsabilidad, no ha dudado en atacar a los equipos que como el Real Murcia y el Castellón completarán las nóminas de sus jugadores. «Es ilegal», defendía ayer el murciano tanto en público como en privado.

No opinan lo mismo que Paco Belmonte ni los servicios jurídicos de la AFE ni algunos abogados que estos días están trabajando en la presentación de ERTES. Ayer mismo, el sindicato de futbolistas dejaba claro que «se puede pactar que la empresa asuma parte de la pérdida (dejan de pagar las cotizaciones sociales), complementando parcialmente, a título de indemnización compensatoria de la suspensión, la diferencia entre el salario del jugador y la prestación de desempleo». Algunos abogados ajenos a la AFE también defienden que los clubes paguen lo que no cubra el subsidio por desempleo. Y es que consideran que los futbolistas pactan sus sueldos por temporada, para luego ir dividiéndolos en mensualidades.



Denuncias a los clubes que no informen a los jugadores

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) recordó ayer a los clubes que estén pensando en realizar un ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) "una serie de aspectos de importancia" que están establecidos en el Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias por parte del Gobierno respecto a la crisis sanitaria del coronavirus y les advirtió que "denunciará" a aquellos que ejecuten esta medida sin previo aviso al sindicato.



La asociación remarcó que el mencionado Real Decreto-ley habla de "causa de fuerza mayor" a la hora de tomar este tipo de decisiones y que las empresas deberán acompañar al procedimiento "un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19" y deberá comunicar su solicitud "a las personas trabajadoras" y enviar toda la documentación a "la representación de estas", que en el caso del fútbol es la propia AFE.



Además, el sindicato apuntó que este tipo de medida excepcional perdurará "mientras se mantenga la situación extraordinaria" derivada por esta crisis y que estará sujeta "al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad".



En este sentido, la AFE confirmó que "ha tenido conocimiento de que algún club no ha informado a la representación de los/las futbolistas a la hora de poner en marcha un ERTE, pese a que está nítidamente recogido en el Real Decreto-ley". "AFE denunciará, como ya lo ha hecho en algún caso, este tipo de prácticas impulsadas por algún club, que no ha informado de manera pormenorizada ni a los/as futbolistas ni tampoco lo ha hecho con el sindicato", avisó.



"Al no haberse cumplido en algún caso con lo establecido en el Real Decreto-ley, AFE ya ha informado a algún club, algo que seguirá haciendo, que dará traslado de la situación a la autoridad laboral competente", prosiguió la asociación que preside David Aganzo.



En cuanto al fútbol femenino, el sindicato recordó que el mencionado Real Decreto-ley "es posterior" a la firma del primer Convenio Colectivo. "Por lo que entendemos y esperamos que el club/es en cuestión habrán trasladado convenientemente a la autoridad laboral la puesta al día de los contratos de acuerdo a lo establecido en el convenio", puntualizó.



"Por último, queremos recordar que el Estado de Alarma decretado en todo el país no significa vivir en un Estado de Ilegalidad", sentenció la Asociación de Futbolistas Españoles.