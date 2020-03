Pasatiempos en las redes

Concursos, sorteos y un derbi en FIFA 20, novedades de una larga lista

La tecnología se ha convertido en el mejor aliado para poder sobrellevar la cuarentena por el coronavirus. Móviles, tablets, aplicaciones, videojuegos... todo está ayudando a matar las horas que directivos, empleados, jugadores y aficionados están pasando en casa para cumplir las indicaciones sanitarias en la lucha contra la transmisión del COVID-19. Hace una semana que el mundo del deporte se paralizó a la espera de poder fijar una fecha para reanudar la marcha de sus respectivos calendarios cuando todo este temporal pase. Ayer incluso la Liga y la Federación anunciaban que el cierre es indefinido. Sin embargo, la actividad en los canales oficiales de los distintos clubes de la Región está más viva que nunca.





Clases online de Sito Alonso

Y es que, al romper la rutina diaria de ruedas de prensas, previas y partidos,y conectar más fuerte que nunca con sus aficionados. Durante los primeros días, los vídeos de los jugadores entrenando en sus hogares inundaron los social media . El confinamiento sorprendió a la inmensa mayoría, que en apenas unas horas cambió el césped, la pista o el pabellón por un gimnasio improvisado en el salón de casa para no perder la forma durante el tiempo que haya que permanecer en casa. Pero, poco a poco, las nuevas iniciativas fueron copando los nuevos 'timeline'de los distintos clubes de la Región.Hasta los más pequeños pueden seguir estando cerca de su equipo durante este parón con. Los propios escudos o momentos representativos de la temporada son algunas de las imágenes que los seguidores más jóvenes pueden darle vida desde casa. Recomendaciones de series, videojuegos o libros por parte de representantes la plantilla, concursos o visionado de partidos históricos han sido otras de las apuestas del club grana durante estos días.. El UCAM CF también es otro de los equipos más activos en redes sociales por el coronavirus. Una sopa de letras con la temática del conjunto universitario, juegos arcade online o vídeos del trabajo diario también de su cantera está siendo su apuesta para fomentar la participación de los aficionados.Unos seguidores que, incluso, el pasado viernes pudieron revivir, similar al torneo de La Liga Santander Challenge promovida por Ibai Llanos . Al no contar con los dos clubes murcianos en el famoso videojuego (solo están presentes los equipos de Primera y Segunda División), los enfrentamientos fueron entre el PSG y el Liverpool aprovechando la similitud de colores de ambos.En la misma situación se encuentra el UCAM Murcia CB ante el parón de la Liga Endesa en el mundo del baloncesto. El conjunto univeristario también está fomentando la participación de sus seguidores e innovando con sus contenidos en la red. Partidos históricos, fotografías, recomendaciones de jugadores, concursos o acertijos han sido algunas de las apuestas durante la semana. Además, este fin de semana,. El entrenador del UCAM ha preparado una serie de vídeos, para que los canteranos del cuadro murciano, otras canteras, o cualquier aficionado pueda mejorar aspectos como tacto de balón y una serie apartados técnicos sin salir de casa con vídeos que se subirán diariamente al canal del club.Mientras que, en el fútbol sala, tanto el Jimbee Cartagena como ElPozo Murcia, que tuvo que sufrir cómo la Final Four de la Champions League se quedaba en el aire al tener que aplazar su celebración, también están lanzando iniciativas para mantener entretenidos a sus aficionados con contenidos de los jugadores.