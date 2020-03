Real Murcia y UCAM tendrán que prorrogar una docena de contratos cada uno si se alarga la liga a julio

Los clubes siguen pendientes de lo que decida la Federación Española.

La incertidumbre ha llegado al mundo del fútbol. El coronavirus, por primera vez desde que se recuerda, ha provocado que nadie sepa qué va a ocurrir con la temporada futbolística. Con la competición aplazada hasta nuevo orden, nadie es capaz de adivinar cómo se van a completar los calendarios. Hasta el momento, en lo único que coinciden LaLiga, gestora de Primera y Segunda División, y la Federación Española, que controla la Segunda B y el resto de categorías no profesionales, es que las competiciones van a acabar sí o sí. ¿Cuándo? Esa es la pregunta que nadie sabe responder.

El aplazamiento de la Eurocopa, que iba a disputarse del 12 de junio al 12 de julio, ha despejado el calendario, abriendo nuevas posibilidades a las competiciones nacionales. Solo falta ahora saber el tiempo que España necesitará para poner barreras al coronavirus y volver a la normalidad tras una crisis sanitaria sin precedentes. De momento, no hay fecha; y sin fecha, no hay posibilidad de reiniciar las distintas ligas, entre ellas la Segunda B, en la que militan el Real Murcia, el FC Cartagena, el UCAM y el Yeclano. Todas las miradas puestas están en mayo. Los responsables del fútbol español tienen la esperanza que a mediados de ese mes, se pueda levantar la persiana.

En Segunda B, quedan diez jornadas para acabar la liga regular. Luego, los cuatro primeros clasificados de cada grupo entrarían en un play off que se alarga durante tres eliminatorias -seis partidos-. Tanto LaLiga como la Federación confían en que para no enredar más la cosa, la temporada pueda acabar antes del 30 de junio, aunque para ello haya que jugar varios partidos por semana. Pero nadie tiene una bola de cristal de lo que va a suceder en las próximas fechas en lo que respecta al avance del coronavirus, por lo que uno de los debates que se ha abierto tanto en los clubes como en los aficionados es qué ocurrirá si finalmente hay que ir más allá del 30 de junio, y es que de tener que llegarse a ese extremo, la campaña siguiente también se vería afectada, ya que habría que romper con la planificación habitual en el fútbol europeo. Para salvar esta campaña, se rompería de golpe todo el trabajo de pretemporada y de fichajes.

Si las ligas saltan a julio, los responsables del fútbol español tendrían que crear una normativa extraordinaria para regular los contratos de los jugadores que acaban el 30 de junio. Es más, esta ordenanza también debería ser aceptada por UEFA y FIFA.

«Los contratos en el ámbito del deporte son de duración determinada. Habría que ver si se tienen que prorrogar esos contratos y eso afecta, al mismo tiempo, a la licencia, porque los profesionales están vinculados por la licencia, ahí entran FIFA, UEFA y la Federación», explica María José López, responsable jurídica de AFE.

El Real Murcia y el UCAM Murcia no son ajenos a esa circunstancia. Ambos tendrán que estar muy atentos a ver qué se decide si finalmente la Segunda B salta a julio. La competición se paró tras la disputa de la jornada 28, por lo que quedan diez partidos por jugar. Y eso sin contar los play off, aunque granas y universitarios no tienen demasiadas opciones de llegar a los cuatro primeros puestos.

En las oficinas del equipo grana, por ejemplo, tendrían que prorrogar los contratos de doce jugadores si la competición va más allá del 30 de junio. Los futbolistas que acaban su vinculación esa fecha son Álvaro Rodríguez, Edu Luna, Antonio López, Julio Algar, Manolo, Juanra, Dorrio, Quereda, Legaz, Peque, Toril y Víctor Curto. Los dos últimos tienen opciones de renovación automática -el mallorquín por partidos y el catalán por goles-.

Por su parte, en el UCAM Murcia, los integrantes de la plantilla que acaban contrato esta campaña son 13: Gianni, Iricibar, Hugo Álvarez, Vicente Romero, Unai, Galas, Mario Robles, Chavero, Rafa de Vicente, Barbosa, Mayoral, Carlos López y Segovia. Pedro Reverte, director deportivo universitario, ya ha ofrecido la renovación a De Vicente y a Romero.

No solo valdrá con el acuerdo entre club y jugador. Deberá que existir un consenso mundial para que no se vean afectadas las cesiones -¿qué ocurriría si el club de origen quiere recuperar al jugador cuando el contrato original acabe el 30 de junio?-, o los acuerdos que ya tengan firmados futbolistas que son libres de negociar desde el 1 de enero. Extender la competición también obligará a decidir qué hacer con aquellos integrantes de las plantillas que ya tengan algún compromiso con algún conjunto extranjero y que deba incorporarse en su nuevo destino a partir del 1 de julio. Otra preocupación que ha surgido en los despachos es en estos casos en que los futbolistas ya hayan firmado en otro lado, qué ocurría si se lesionan una vez superado el 30 de junio.

Los entrenadores también acaban

No solo habría que prorrogar contratos de jugadores en el caso de que las distintas categorías del fútbol español tengan que disputar jornadas en julio. En ese caso, también se tendría que mirar a los banquillos. En el caso de Real Murcia y UCAM Murcia, ni Adrián Hernández ni Asier Santana tienen contrato más allá del 30 de junio, por lo que para estos casos se necesitaría igualmente una prórroga para esos compromisos.

Situación contractual de la plantilla del Real Murcia: