El FC Cartagena aplicará un ERTE a jugadores y empleados

Segundo club de la Región que toma esta medida después del Real Murcia

Solo unos minutos después de conocerse que la Federación Española de Fútbol ha decidido paralizar todas las competiciones de manera indefinida hasta que el Gobierno considere que se puede jugar sin que esto suponga un riesgo para la salud, el FC Cartagena ha emitido un comunicado en el que anuncia que llevará a cabo un ERTE. Este Expediente de Regulación de Empleo Temporal afectará tanto a la plantilla como a los empleados del club albinegro. La entidad albinegra se suma así al Real Murcia, que el pasado viernes ya hacía oficial que iba a acogerse a esta medida para intentar reducir costes mientras dure el parón liguero.

"El Consejo de Administración ha decidido presentar, por causa de Fuerza Mayor, ante la autoridad pertinente un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) que afecta a la totalidad de sus trabajadores", indica el FC Cartagena en su nota. "A la espera de la resolución en los próximos días de dicho ERTE, el Consejo de Administración, como siempre ha hecho en todas las circunstancias y con todos sus trabajadores, seguirá buscando soluciones complementarias a esta situación excepcional que provoca un grave perjuicio económico para los clubes de fútbol no profesional", añade el comunicado.

Lo que no aclaran los responsables del FC Cartagena es si en el periodo que dure el ERTE, la entidad albinegra asumirá el pago de aquella parte de los salarios de los jugadores y empleados que no cubra el subsidido por desempleo. Y es que el Gobierno se ha comprometido a asumir alrededor de un 75% de las nóminas. El Real Murcia y el Castellón, dos de los clubes que ya han anunciado que suspenderán los contratos de sus futbolistas, sí han dejado claro desde el primer minuto que ninguno de los integrantes de su plantilla saldrá perjudicado, ya que ambos equipos directivos cubrirán lo que falte para llegar al 100% del salario.

Para acabar su nota, el FC Cartagena simplemente indica que "para nuestra entidad, siempre ha sido una prioridad velar por la salud de todos sus trabajadores y sus familias, sin olvidar el compromiso de este Consejo de seguir haciendo frente a las adversidades surgidas por esta emergencia sanitaria, para corresponder a la confianza de nuestros abonados y seguir luchando por el objetivo de llegar al fútbol profesional".

Los jugadores de fútbol que se vean afectados por el ERTE no estarán obligados a entrenar ni a seguir las órdenes de los clubes que les han suspendido su contrato. De ahí, que si finalmente el FC Cartagena decide no hacerse cargo económicamente de la parte del sueldo de la plantilla que no cubra el Gobierno, provocando un perjuicio en sus propios futbolistas, los integrantes del equipo entrenado por Borja Jiménez podrían decidir, siendo respaldados por la ley, desvincularse completamente de su actividad, no entrenando por su cuenta y no siguiendo las intrucciones que reciban por parte del cuerpo técnico en este periodo sin competición. Eso perjudicaría al club a la vuelta de la liga, y es que los albinegros, líderes del Grupo IV, se están jugando sus posibilidades de estar en play off y de luchar por el ascenso al fútbol profesional.