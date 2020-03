Mariano García, un campeón de 800 metros que entrena en su pasillo

"Ir a unos Juegos, sea cuando sea, es el sueño de cualquiera", asegura en un directo de Instagram con La Opinión

La crisis sanitaria y el confinamiento por el coronavirus iniciado hace una semana en nuestro país ha obligado a tener que cambiar la rutina de entrenamiento para la inmensa mayoría de los deportistas. Y entre ellos se encuentran Mariano García García (Fuente Álamo, 1997), quien en tan solo unos días ha pasado de conquistar la medalla de bronce de 800 metros lisos en el último Campeonato de España a tener que entrenar en los ocho metros del pasillo de su casa. Las medidas sanitarias para frenar la transmisión del COVID-19 pillaron de sorpresa al joven atleta murciano al no contar con cinta para correr estos días, por lo que tan solo puede trabajar con ejercicios de movilidad y fortalecimiento. «Lo pregunté estos días por las redes sociales, sí podía conseguir una cinta. Pero me pasaban la broma del vídeo de echar jabón al suelo», afirmaba el murciano en el chat en directo que mantuvo con La Opinión a través de Instagram.

Y es que Mariano García, campeón de España de 800 metros lisos en 2019 y actual medalla de bronce en la misma modalidad, está acostumbrado a entrenar al aire libre. «En cinta no suelo entrenar porque no tengo, y porque no me gusta usarla. Más que nada porque siempre he acabado con alguna molestia, pero ahora me vendría bien», explicaba a los seguidores que se unieron al chat durante la tarde de ayer. No obstante, eso de trabajar sin hacer apenas ruido es una de las premisas diarias del murciano. En su habitación hay un cartel con la frase 'Trabaja duro y en silencio, y deja que tu éxito haga el ruido', como mostró a través de la charla en Instagram, algo que ha tomado al pie de la letra y que le ha ido «bien» en los últimos campeonatos. Por eso, el de las Cuevas de Reyllo mantiene el optimismo y su naturalidad característica pese a las dificultades para mantener la forma ante esta situación. «Quizá estamos perdiendo algo de forma, pero este descanso nos va a venir bien para después entrenar con más ganas y haciendo el doble de esfuerzo», aseguraba.

«La motivación la llevo bien, y tengo que continuar así. Como siempre digo, ahora estoy fresco, porque como no puedo entrenar al máximo estoy fresco», añadía Mariano García haciendo referencia a la famosa frase que se hizo viral hace exactamente un año en el Europeo. La próxima gran cita del calendario estaba marcada en rojo desde hacía tiempo, con los Juegos Olímpicos de Tokio este verano. Sin embargo, su celebración dependerá de los avances en la lucha contra el coronavirus. «Tanto si se disputan este verano o en otra fecha los voy a preparar a muerte, porque es el sueño de cualquier deportista. El ambiente allí es espectacular, solo con verlo por la tele ya es muy emocionante. Siempre hay que ir con pensamientos positivos a cualquier competición, porque si no la tiras directamente», decía el atleta del Nike Running, que tiene la marca mínima asegurada para las Olimpiadas, a través del directo en Instagram de este diario.

No obstante, el resto del tiempo que no pasa entrenando durante el confinamiento, el murciano también pasa el resto de horas como el resto de jóvenes jugando a los videojuegos, haciendo videollamadas con sus amigos o estudiando online. «Ahora tengo más tiempo para jugar con los amigos y estar en contacto con ellos», aseguraba en el chat con La Opinión.