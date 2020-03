El Real Murcia trabaja para presentar un ERTE

El FC Cartagena y el Yeclano prefieren esperar antes de tomar una decisión sobre qué hacen con los contratos de sus futbolistas

El Real Murcia es uno de los clubes que estos días están estudiando las distintas opciones que existen para ahorrar costes en unas semanas en las que se ha frenado la actividad por la crisis abierta por la expansión del coronavirus. En las últimas horas, el consejo de administración grana está avanzando los trabajos para realizar un expediente de regulación de empleo temporal a sus empleados. El personal no deportivo del club vería como sus contratos quedan anulados de forma temporal. La duda está ahora en si esa medida también se extiende a la primera plantilla.

Según han explicado fuentes de Nueva Condomina a esta redacción, en las últimas horas han iniciado un contacto con la Federación Española de Fútbol para ver cómo se podría llevar a cabo el mencionado ERTE, y es que ahora mismo todos los clubes, ante la situación extraña que viven, están intentando tomar medidas.

El Real Murcia, sin liquidez ni ingresos por taquillas ante la paralización de la competición, se encuentra en una situación incómoda. La ampliación de capital, cuyos ingresos iban a ir en parte a cerrar la temporada, tampoco va como se esperaba inicialmente. De ahí, que en las oficinas de la entidad estén barajando opciones para romper contratos hasta que no se reactive la actividad.

Sin querer perjudicar a los empleados, los afectador el ERTE cobrarían el subsidio por desempleado durante el periodo que no trabajasen, ahorrándose el club tanto las nóminas como las cargas sociales. El problema llega con los jugadores y el cuerpo técnico del primer equipo, ya que sus sueldos están muy por encima de lo que percibirían en el paro. Fuentes del club señalan que entre las medidas que se están estudiando estaría cubrir por parte de la entidas las diferencias, consiguiendo así que los futbolistas no salgan perjudicados.

FC Cartagena y Yeclano mantienen la tranquilidad

Entre los clubes murcianos del Grupo IV, el único que ha acelerado para intentar aplicar un ERTE es el Real Murcia. En el FC Cartagena y en el Yeclano prefieren esperan a ver qué ocurre en próximas fechas. Fuentes del club albinegro han explicado a este diario que de momento no van a realizar ningún movimiento. "Es una opción que esta ahí, pero por ahora no hemos visto nada", explicaban desde el Cartagonova. Lo mismo ocurre en el Yeclano. A día de hoy, el presidente del club no se ha planteado llevar a cabo ningún ERTE. En el club azulgrana añaden además que están pendientes de una futura reunión en la Federación Española para ver qué información les trasladan desde el organismo presidido por Rubiales, y es que consideran que todos los clubes deberían ir de la mano en estas circunstancias.

Por último, esta redacción ha intentado saber si el UCAM Murcia va a tomar alguna medida respecto a los contratos de sus empleados, futbolistas y cuerpo técnico, pero desde la directiva no se ha dado ninguna respuesta.

Ahora mismo todo son incógnitas en el mundo del fútbol sobre cómo afrontar unas semanas sin actividad. No es el Real Murcia el único club que está viendo lo del ERTE. Son muchos los que están estudiando la aplicación de esa medida. El Castellón, del Grupo III, ya ha hecho un comunicado informando que ha presentado un ERTE que afecta a todos sus empleados y por el 100% de la jornada laboral. "Ante la excepcional situación de emergencia sanitaria que vive el país, la propagación de la pandemia del Covid-19 , la suspensión de la competición futbolística y esencialmente la preocupación que existe en el club por la salud de sus jugadores y empleados, el CD Castellón, ha decidido presentar, por causa de Fuerza Mayor, ante la autoridad pertinente un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) que afecta a la totalidad de sus trabajadores y por el 100% de su jornada laboral", anuncia el club blanquinegro. En la misma nota se indica que se garantiza que los afectados por el ERTE cobrarán integramente sus nóminas.

La incertidumbre abierta por la crisis del coronavirus ha llegado también a los clubes deportivos, que han visto

paralizada su actividad. Al no saber con certeza cuándo se podrán reanudar las competiciones, son muchos los equipos de todas las disciplinas que ya están viendo el ERTE como una solución para evitar tener que seguir asumiendo las nóminas de sus jugadores en una etapa sin ingresos.

Serán ahora las distintas Comunidades Autónomas las que deban aprobar si dan validez a estos procesos. Desde el Gobierno ya se ha informado que se va a ser flexible con aquellas empresas que quiera plantear un expediente de regulación de empleo temporal. Habrá que ver ahora si los clubes deportivos también entran en este saco.