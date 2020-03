Rojas: "Solo en España y Andorra no podemos entrenar los profesionales en la calle"

La Opinión inició ayer una serie de entrevistas en directo con deportistas de la Región a través de su cuenta de instagram (@laopiniondemurcia) para contar cómo están viviendo el confinamiento provocado por el coronavirus. El primer protagonista fue José Joaquín Rojas, ciclista profesional del Movistar Team, quien está afincado en Andorra y que ya sufrió los efectos de esta pandemia disputando el Tour de los Emiratos Árabes, carrera que se suspendió y donde todos los ciclistas quedaron tuvieron que pasar test. En una conversación con Dioni García, jefe de Deportes de este diario, y en la que los internautas pudieron lanzar sus preguntas, el corredor de Cieza habló de la situación que están viviendo y analizó los problemas que tendrán en los próximos meses los ciclistas españoles, cuando se recupere la normalidad, ya que en el resto del mundo los profesionales sí tienen permiso para salir a entrenar en la carretera, incluso en Italia.

«Somos trabajadores como todos y ahora mismo lo único que podemos hacer es seguir las reglas. No hay más que acatarlo, pero solo en España y Andorra no podemos salir a la calle los profesionales. El resto de ciclistas, incluso en Italia, donde está la pandemia más extendida, pueden salir a la carretera con un permiso especial. Tenemos un problema, pero hay gente bastante peor», afirmó el murciano.

Rojas y sus compañeros solo pueden realizar hoy en día trabajo en rodillo: «Cada día que pasamos entrenando en rodillo estamos perdiendo fuerza, porque más de dos o tres horas no puedes, ya que te deshidratadas y el problema es de cabeza. Lo que se trata ahora mismo es de minimizar las pérdidas e intentar no engordar y mantener el tono físico. Desde que me levanto por la mañana estoy con core y ejercicios para no perder la forma». También debe llevar cuidado Rojas con la dieta, puesto que no es lo mismo entrenar seis horas en la carretera que tres en el rodillo: «Intento estar ocupado todo el día y todo lo que me sirva para tener una ocupación ayuda. Es complicado, pero como dice un compañero, solo nos quedar cosernos la boca e intentar comer lo menos posible».

Las primeras noticias del coronavirus las tuvo Rojas en los Emiratos Árabes. Admite que al principio, como ha ocurrido a todos los ciudadanos, no tuvo sensación de la realidad del problema. «Disputamos la quinta etapa y cuando yo ya estaba casi durmiendo, vinieron miembros del equipo y nos dijeron que la carrera se había suspendido. Había que proceder a hacernos el test y hasta que no pasaron tres días, no pudimos salir del país. Estuvimos confinados tres días y allí vivimos el aperitivo».

Los Juegos Olímpicos están en el horizonte y Rojas está en la lista de esos cinco ciclistas que podrían estar en la cita de Tokio. Pero el coronavirus ha dejado todo en el aire. Al margen, el ciezano encuentra otro problema: «Estoy en al lista de preseleccionados, pero llegar en buena forma a los Juegos con este tiempo parados, va a ser complicado. Todo el mundo está entrenando menos nosotros y por eso España partirá en desventaja, pero insisto en que es más importante solucionar el problema del virus», reitera el corredor.