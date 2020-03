FC Cartagena y Real Murcia ven difícil que la temporada pueda alargarse más allá del 30 de junio

Los albinegros confían en una solución para cerrar antes la Liga y en los granas piensan que no vale la pena ilusionar a la gente si al final todo dependerá de las autoridades sanitarias.

El anuncio de Luis Rubiales de que la temporada acabará aunque sea más allá del 30 de junio ha generado otras muchas preguntas. ¿Qué pasará si los play off de ascenso a Segunda se tienen que disputar en julio, cuando hayan concluido los contratos de los futbolistas? Por ello, tanto Real Murcia como FC Cartagena dudan que esa situación se pueda dar finalmente.

El presidente albinegro, Paco Belmonte, asegura que terminar las competiciones es la única opción que a día de hoy se baraja desde la institución, aunque como dice, es un escenario que no sabemos si va a ser real: «A priori habría que finalizar la competición en el campo, pero no sabemos si va a pasar». Sería el mejor de lo casos, eso sí, hacerlo dentro de lo previsto al principio. Es decir, antes de empezar el mes de julio: «Lo ideal sería terminar antes del 30 de junio, no solo por la temporada, sino también por los contratos, la planificación del año que viene y por la situación económica».

No obstante, parece probable que esa fecha se termine rebasando. Sería ese momento en el que habría que plantearse otros escenarios. Y es que el día 30 de junio termina el contrato de muchos futbolistas: «Si la liga se va más allá del 30 de junio suponemos que la Federación haría una moratoria, ampliación o prórroga diciendo que los contratos de la 19-20 y las fechas federativas tendrán validez hasta que termine la temporada. Porque si eso no pasa, sí que sería una locura. ¿Qué pasaría si a los que tenemos cedidos nos quitan a los cedidos? Supongo que se irán tomando decisiones excepcionales».

De todos los escenarios posibles, el que menos interesa al Cartagena es la anulación de la competición. «Eso no va a suceder. Ellos ya han dicho que por encima de todo hay una prioridad, que es terminar las competiciones. Incluso el comunicado de la federación murciana decía que el retraso afectaría a la 20-21, no a la presente».

En el caso de que se intente terminar la competición antes del 30 de junio, sería necesario disputar varios partidos por semana, lo que supondría un importante esfuerzo a nivel físico para los futbolistas. Habría que encajar 16 jornadas –diez de liga y seis de play off- en muy poco tiempo. La fecha más optimista para la reanudación es el 4 de mayo; la siguiente, el 14 del mismo mes: «Está claro que ante ese escenario, los equipos que tienen las plantillas más completas deberían pasar menos apuros. Pero aquí el aspecto diferencial va a estar en la capacidad que tenga cada equipo de adaptarse a la situación de llegar bien cuando se reanude la liga».

El Real Murcia también está en cuarentena. A las oficinas de la entidad grana han llegado las previsiones de la Federación Española, y los responsables murcianistas piden cautela y que no se hable por hablar, porque esto es una crisis sanitaria que va más allá del fútbol. «Todas las intenciones de la Liga o la Federación ahora mismo son hablar por hablar», explicaba Francisco Miró a esta redacción.

«Ponerse a hacer calculos con la ecuación de todo lo que está provocando el coronavirus es imposible, muy complicado», añadía el consejero del Real Murcia, quien insiste en que «lo mejor es callarse a la espera de lo que suceda, porque esto va para más de quince días, y lo normal es que de poder reanudarse la competición no sería hasta junio, y para completar las diez jornadas que quedan más las seis de las eliminatorias del play off, se tendría que jugar miércoles y domingo, lo que provocará las quejas de clubes por tener que disputar sus partidos entresemana, porque eso supone pérdidas económicas». Además, «las plantillas no son tan largas para poder afrontar tantos partidos en tan poco tiempo». Y si se reanuda, habla de la necesidad de hacer «una especie de pretemporada». «Los jugadores entrenan como pueden en su casa, pero de esta forma no pueden volver y ponerse a jugar partidos, necesitarán un par de semanas de trabajo», añade.

A la espera de saber si las medidas del Gobierno funcionan y de si se alarga el periodo de confinamiento, en opinión personal de Francisco Miró «es muy difícil que las competiciones puedan terminar». Además el consejero del Real Murcia considera que hay muchos obstáculos para poder jugar en julio si los contratos acaban el 30 de junio y algunos de los futbolistas ya tendrán firmados compromisos con otros clubes. «Si ya has fichado por otro equipo, ese club no te va a dejar que sigas jugando para que te lesiones. O si has firmado en el extranjero, cómo vas a acabar la liga aquí en julio», indica un Miró escéptico.

Por todo ello, el consejero insistía en pedir cautela a la liga y las federaciones. «Estamos hablando de una crisis sanitaria y afecta a millones de personas. El fútbol aquí no tiene ninguna prioridad. Hay cosas mucho más importantes. Lo que no se puede hacer es dar esperanza a la gente de que se va a reanudar la competición. Nadie tiene una bola de cristal, así que es mejor no ilusionar a la afición», continuaba.



El Yeclano lo ve positivo

Gustaron las propuestas planteadas de la Federación al Yeclano. El director deportivo del club, José Alemany, cree que «es justo y bueno para todos los clubes porque no hacer eso sería plantear un problema añadido mayor al que ya tenemos». Para Alemany «si recobráramos la normalidad aunque sea dos meses después de esta crisis sanitaria es positivo para los clubes, para los jugadores y para el fútbol en general, y aunque los plazos respecto al curso siguiente sería más ajustado, al menos dotaría de la necesaria normalidad». Precisamente, las intenciones mostradas por Rubiales dan todavía mayor importancia a la preparación física de los jugadores durante estos días de encierro en casa, donde el experimentado director deportivo pone mucho énfasis. «La planificación que le hemos aportado de forma individualizada para el ejercicio físico en casa y la correcta nutrición está encaminada en la mínima pérdida de forma, ya que tenemos que estar preparados para el momento en el que se reanude la normalidad y, muy probablemente, haya poco tiempo de adaptación».