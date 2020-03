María Martínez cambia la historia

«Conseguir la plata fue una de las mejores experiencias de mi vida», dice una chica de 19 años que estudia

El atletismo murciano está de enhorabuena. El pasado fin de semana se celebró el CII Campeonato de España de Campo a Través Individual y por Federaciones Autonómicas en Zaragoza. Se trata de una de las citas más de esta modalidad en toda la temporada. Una vez más, los deportistas murcianos dieron un gran nivel y obtuvieron grandes resultados. Hubo una atleta que destacó por encima del resto. Se trata de María Martínez Alburquerque (Murcia, 30 de enero de 2001), deportista del CA Murcia PDS Group, que se hizo con un logro histórico en el deporte de la Región de Murcia. Fue la primera murciana en subirse al podio en cr0ss. Logró la medalla de plata al cruzar la línea de meta tan solo tres segundos (22.20) por detrás de Ángela Viciosa (21:57), oro.

Esta joven de 19 años, en declaraciones a La Opinión, relata que conseguir la medalla de plata fue «una de las mejores experiencias de mi vida. Fue súper inesperado porque estaban las mejores de España. Me podía imaginar un top-10, era el objetivo. Yo aspiraba a lo máximo pero claro, más allá de un top-10 era complicadísimo». Con este hito, la murciana se convirtió en la primera atleta FAMU en conseguir medalla en esta modalidad. María se sintió «muy apoyada desde el primer momento. Me preguntaban cómo me sentía ese mismo día y la preocupación del alrededor fue lo que me hizo destacar», declaró, así como el papel que juega la mente y el aspecto psicológico en un deportista de élite. «Fortalecieron mi mente, tenía muy buenas sensaciones. Eso fue lo que me hizo destacar ese día. La mente hace incluso más que el entrenamiento físico. Lo controla todo».



Una trayectoria brillante

Los seguidores del atletismo regional de manera asidua no están descubriendo en este instante a María, pues es una de las grandes joyas de este deporte. Tanto en competiciones al aire libre como en pista cubierta ha conseguido multitud de triunfos desde el año 2016 hasta hoy. Es ahora cuando quiere dar un paso más en su carrera deportiva. «Mi objetivo principal es llegar a la internacionalidad, que después de este campeonato creo que lo he conseguido , pero todavía no me han convocado para ningún campeonato internacional por el tema del coronavirus. Mi objetivo principal es la internacionalidad y partir de ahí, seguir paso a paso», dice.

El coronavirus no ha dejado indiferente a nadie y ha paralizado el mundo entero de una actividad normal. No se libra el deporte, ni concretamente el atletismo. María se preparó mucho tiempo para la temporada de pista cubierta y el estado de alarma instaurado en todo el territorio nacional, ha hecho que se cancelen todos los eventos. «Este fin de semana tenía el Campeonato de España de pista cubierta de 3.000 metros lisos. Eso ya no se puede hacer. Se han suspendido todas las competiciones. Todo este tiempo que he estado preparando la pista cubierta ha sido? Imagínate, ha sido mucho tiempo tirado a la basura», se expresaba con rabia la atleta a la vez que apelaba al sentido común y al bienestar social. «Lo importante es la salud y tendremos que buscar otras formas de entrenarnos para la temporada de verano».

No es fácil para un joven compaginar sus estudios con la vida de un deportista profesional. Es el caso de María Martínez, que intenta llevar sus estudios de Enfermería con sus seis días de entrenamiento a la semana. Admite que «a principios de curso lo pasé fatal», refiriéndose al gran cambio que supone acostumbrarse a la vida universitaria. «Es mi primer año de carrera y ha sido súper radical por el tema de los horarios sobre todo. En enfermería tenemos clase tanto por la mañana como por la tarde. Entonces, he tenido que entrenar cuando tenía el hueco. Me he coordinado con mi entrenador para que me haga el planning semanal y a partir de ahí, me he organizado cada día».

Fuera del estrés competitivo y de la vida deportiva, María Martínez se define como «una chica normal». Le encanta salir con sus amigos y ve en su familia «un pilar fundamental para seguir adelante». Sus aficiones son las de una joven con 19 años. En su tiempo libre, aparte de divertirse con sus amigos, se entretiene escuchando todo tipo de música. Pero tampoco es que tenga mucho tiempo para relajarse, ya que entre sus estudios y el entrenamiento, abarcan gran parte de sus horas a lo largo del día. Es una chica muy ambiciosa y tiene claro que quiere llegar a lo máximo, que por su puesto son los Juegos Olímpicos. «Mi máxima aspiración es llegar a las olimpiadas. Es el sueño que tiene cada atleta. Lo tengo en mente pero hay que ir paso a paso. Es muy difícil, pero no imposible. Además, yo soy de las que cree que con esfuerzo, puedes conseguir lo que te propongas. Si las circunstancias me lo permiten, voy a luchar por ello». Con esa ambición y esas ganas de triunfar, es más que probable que la Región y el país disfruten de esta atleta para rato. Y por qué no, quizás le veamos en un futuro cumplir su sueño de llegar al Olimpo de los deportes.