Ezequiel Garay, futbolista del Valencia, positivo en coronavirus.

El jugador del Valencia CF Ezequiel Garay confirma su contagio con el coronavirus a través de Instagram. Es el primer jugador de LaLiga Santander que confirma tener esta enfermedad.



"Está claro que el 2020 lo empecé con mala pata. He dado positivo al coronavirus, me encuentro muy bien y ahora solo queda hacer caso a las autoridades sanitarias, de momento estar aislado".





Cinco infectados en el Valencia

Jonathas, del Elche, también positivo

El argentino del Valencia CF se rompió losel pasado dos de febrero. El jugador se retiró del Valencia-Celta de Vigo en el minuto 41 con molestias en la rodilla derecha y posteriormente tuvo que pasar por quirófano.Su largo periodo de, llevó al club de Mestalla a buscar un recambio que no se hizo efectivo con anterioridad a la paralización de LaLiga por el coronavirus.El Valencia CF ha informado en un comunicado que se han detectado cinco casos positivos de coronavirusde técnicos y jugadores del primer equipo y, aunque no ha informado de quiénes se trata, uno de ellos es el futbolista argentino Ezequiel Garay.con buen estado de salud y con medidas de aislamiento. Al margen de las informaciones que proporcionará en las próximas horas, el club reitera su apoyo a las autoridades sanitarias en la campaña de concienciación social a toda la población para que se mantenga en su domicilio y que siga con todas las medidas de higiene y prevención ya publicadas", señala el comunicado.Asimismo, el Valencia CF destaca que "y en las recomendaciones del Ministerio de Sanidad para aquellos casos leves de infección por coronavirus que se encuentran en aislamiento domiciliario. Confiamos que, con solidaridad, responsabilidad y mucho ánimo conseguiremos vencer esta pandemia. Amunt València".El Elche C.F. ha confirmado a través de un comunicado el positivo por coronavirus de un futbolista de su primera plantilla. El club ilicitano no ha querido desvelar el nombre, aunque este periódico, como viene informando desde ayer ha podido confirmar que se trata del delantero brasileñoEn el comunicado, la entidad franjiverde señala que "ha dado positivo tras las pruebas realizadas de COVID-19. El club puso en marcha la semana pasada todas las medidas y recomendaciones que las autoridades sanitarias han ido estableciendo y que han sido cumplidas de forma responsable por todos los miembros del club"."Desde este momento -sigue el comunicado, se ha efectuado la recomendación de que todo el personal del clubpermanezca en cuarentena en sus domicilios durante 15 días".