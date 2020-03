Del césped al 'tele-entrenamiento'

El teletrabajo se ha convertido durante los últimos días en una de las soluciones para hacerle frente al coronavirus. Las recomendaciones de tener que realizar cuarentena en casa y conciliar la vida laboral durante, al menos, quince días está siendo un balón de oxígeno para las empresas en plena crisis sanitaria. Y en un escenario parecido se encuentran los miles de deportistas que están acatando las indicaciones en sus hogares, al paralizarse todas las competiciones tanto a nivel nacional como internacional. Ya sea desde el césped, el parqué o la pista, todos han tenido que adaptar su rutina diaria al nuevo contexto en sus respectivos domicilios. Un nuevo reto tanto para los propios jugadores como para los preparadores físicos, al tener que entrenar de una manera totalmente diferente hasta ahora.

«Primero se afronta siendo responsable socialmente hablando. Y desde el punto de vista de la competición, como se ha suspendido, pues toca trabaja de una forma que no se ha hecho hasta ahora. Empezaremos a trabajar individualmente porque los gimnasios cierran. Tocará hacerlo siendo lo más positivos y de la mejor forma posible», explica Manuel Mayordomo, preparador físico del UCAM Murcia CF a este diario. Pese a que la mayoría de ellos están acostumbrados a tener que lidiar con problemas inesperados durante una temporada habitual, la paralización de la competición es algo que hará cambiar los planes marcados y obligará a tener que trabajar sobre la incertidumbre. «Hoy en día, en el fútbol, trabajamos semana a semana. Incluso a veces lo hacemos día a día. Porque en circunstancias normales pueden ocurrir lesiones, sanciones por tarjetas o cualquier imprevisto de una semana para otra. Con esta situación vamos a ir día a día mandando trabajo cada dos o tres días a los futbolistas, porque otra cosa no podemos hacer. Sería meternos en un escenario que no conocemos», asegura Mayordomo.



No es beneficioso para los lesionados

No obstante, sacar la mayor rentabilidad física posible a este periodo de 'tele-entrenamiento' será una de las claves tanto para los jugadodres en activo como los que se tengan que recuperar de alguna lesión. «Ahora mismo a ningún jugador le viene bien. Tanto a los lesionados como los que están en activo. Para un jugador lesionado, que necesita un tratamiento específico de esa dolencia o incluso a nivel de fuerza, ahora mismo no es beneficioso», dice el preparador físico del UCAM.

Manuel Mayordomo estará en contacto permanente con la plantilla universitaria durante este parón «a través del teléfono», ya sea «con mensajes por Whatsapp, vídeos, documentos pdf o llamadas telefónicas». Aunque ya tiene claro sobre qué tiene que centrarse el trabajo lejos del césped. «Sobre todo ejercicios para que no pierdan rango de movilidad de estructuras importantes como son tobillo, cadera y espalda. Y luego ejercicios de fuerza, que al final es lo básico para el resto de cualidades físicas que se ven. La fuerza, la resistencia, la velocidad, los movimientos coordinativos con balón... Intentaremos que a nivel de fuerza pierdan lo menos posible, porque algo van a perder sí o sí, al ser los ejercicios de autocarga. Y luego, si es posible, pues ejercicios de carrera al aire libre para que puedan trabajar resistencia», comenta.

Sin embargo, la alimentación también será otro punto a tener en cuenta durante la cuarentena. «Lógicamente se disminuye el consumo calórico semanal, con lo cual el nutricionista estará al tanto de ellos y va a hacer un seguimiento de todos. No es lo mismo una dieta con un entrenamiento marcado todos los días que en esta situación», concluye Manuel Mayordomo.