El equipo se gusta en el campo de un rival directo

El central Andújar anota los dos goles en acciones a balón parado.

Necesitaba el FC Cartagena un triunfo como este, un triunfo absolutamente convincente, en una plaza de prestigio en la categoría. Y al fin la consiguió en El Arcángel, ante un Córdoba que llegaba asomándose a los puestos de honor y que se vio totalmente superado por un Cartagena de sobresaliente. Sin apenas conceder ocasiones y con un manejo total del esférico, el equipo de Borja Jiménez se aprovechó del acierto de Andújar en dos acciones a balón parado para encarrilar el partido y gobernarlo a su antojo durante la segunda mitad.

Los albinegros no se sintieron intimidados por el ambiente de El Arcángel. El Córdoba, ocasionalmente en la división de bronce, sigue teniendo una afición de primera que acabó silenciada por los aficionados albinegros que se desplazaron.

Tampoco amedrentaron al Cartagena las bajas. Recordamos que llegaban a Córdoba sin Andújar, Sergio Ayala, Cordero ni Quim Araujo.

Enfrente, el Córdoba sacaba toda su artillería. Se veían las caras dos de las mejores plantillas del grupo IV, con permiso del Marbella y del Badajoz. Pero el equipo de Raúl Agné no encontró en ningún momento a su futbolista más determinante, Miguel de las Cuevas, totalmente desaparecido durante los 90 minutos. Solo en algunos destellos apareció el italiano Piovaccari, ex del Eibar, que siempre se encontró con un más que fiable Marc Martínez.

Era un partido en el que el trabajo colectivo destacaba por encima de las individualidades. Y ahí el Cartagena fue un bloque. Desde el pitido inicial, hicieron una presión asfixiante por momentos ante la salida de balón del Córdoba y obligaron al rival a correr durante muchos minutos detrás de la pelota.

En el once inicial figuraban de nuevo William y Berto Cayarga, eclipsando a los ases de la temporada pasada, Santi Jara y Elady, que solo tuvieron unos minutos en la segunda parte. Como referencia en ataque, de nuevo el brasileño Vinicius Tanque, menos inspirado de cara a puerta que otros días pero completando un trabajo sensacional con su juego de espaldas.

En el primer tramo de partido, se veía un juego muy táctico, con poco espacio para la sorpresa. Lo intentó Javi Flores en un disparo a la media vuelta que se escapó alto. Tenía algo más de presencia el Córdoba en esos primeros instantes, con el ánimo que les insuflaba una afición muy metida en el encuentro y que confiaba en ver ganar a los blanquiverdes tres semanas después.

Pero en el minuto 20 de juego llegó el primer zarpazo visitante, con una cierta dosis de fortuna. El córner lanzado desde la izquierda lo despejó la zaga en primera instancia, le cayó a José Ángel Jurado para que disparara un tanto forzado. El balón rebotó en Iván Navarro y Andújar lo cazó con la bota para anotar su primer gol en toda la temporada.

Fue un gol importantísimo para el Cartagena, que venía de hacer un buen partido contra su más directo competidor, el Marbella, pero sin ser capaz de anotar en los noventa minutos.

Transcurría el partido y cada vez el Cartagena estaba más suelto. José Ángel y Carrasquilla dominaban con temple la posesión del balón, con el apoyo de Lucas de Vega y buscando las incorporaciones de Johannesson y Forniés por los costados.

Sobre la media hora de juego, el estadio se echó encima del colegiado por no pitar un posible penalti de Forniés sobre Carlos Valverde. Lo cierto es que el contacto era muy leve, y Román Román no lo consideró punible.



Andújar coloca el 2-0

Al descanso el Cartagena ya sabía que el Marbella no había pasado del empate en el Nuevo Colombino, y que mantener el triunfo significaba regresar a la primera posición del grupo IV. Y no solo conservaron la ventaja sino que la ampliaron nada más volver al césped. Otra vez a balón parado, y otra vez Andújar. La colgaba José Ángel en una falta lejana y un tanto frontal, y Andújar se anticipaba en carrera para enviar el esférico a la red. El central no había marcado un gol en toda la temporada y en la tarde de ayer firmó un doblete en una de las citas más señaladas del calendario.

El gol terminó de encender los ánimos en El Arcángel. Al Córdoba le entraron las prisas, viéndose de nuevo fuera de posiciones de play off y quedando descartados de la lucha por el liderato (el Cartagena ya les aventaja en 9 puntos). Y el equipo de Borja Jiménez, con viento a favor, supo manejar el segundo tiempo con una tremenda tranquilidad. El equipo le metió cloroformo al partido y el centro del campo tocaba la pelota con más criterio que nunca. Liderados por Carrasquilla, los de Borja siempre encontraban al hombre libre, siempre encontraban el espacio adecuado para seguir mareando a un Córdoba totalmente desconocido.

Más allá de dos disparos asequibles para Marc Martínez de Thierry Moutinho y de Pivoaccari, en un arreón momentáneo, el Cartagena sufrió muy poquito para llevarse los tres puntos de El Arcángel. Y los verdiblancos dejaban espacios en defensa, escenario idílico para la velocidad de William de Camargo y para la habilidad de Berto Cayarga.



Ocasiones para la sentencia

En el centro del campo siempre había superioridad del Cartagena, que interpretó bien los pasillos interiores, y el Córdoba se desordenó en defensa, concediendo ocasiones para que llegara la sentencia. Sin embargo, a los de Borja les faltó tomar buenas decisiones en los últimos metros.

Perdonó Carrasquilla en una jugada en la que lo hizo todo él. Recuperó el balón en medio campo, arrancó con potencia en dirección portería y chutó, cuando Cayarga y Vinicius esperaban su asistencia totalmente libres de marca. Isaac no tuvo problemas para detener el lanzamiento del panameño, que, en cualquier caso, sigue a un nivel excepcional.

José Ángel y Carlos Valverde chocaron en el interior del área, en una disputa en la que los dos iban a por el mismo balón y solo encontraron la pierna del adversario.

Salió Elady en los últimos minutos, y pecó de lo mismo. Se le vio un poco individualista, pero su verticalidad sirvió de amenaza para un Córdoba que entregaba sus armas. Un disparo de Moutinho que paró Marc y otro tiro cruzado de Fidel Escobar (el otro panameño del partido) fueron las últimas opciones del Córdoba.

Así pues, el Cartagena vuelve a ganar lejos de su estadio (no lo hacía desde el 15 de enero en Badajoz) y se aúpa al liderato cuando solo quedan diez jornadas para que termine la liga. Lo hace derrotando a un rival directo, al que deja quinto a 9 puntos. Es decir, tres partidos de ventaja para asegurar la plaza de play off. Aunque el Cartagena que se vio en El Arcángel es un equipo que aspira seriamente a acabar primero y que jugando así es capaz de todo.