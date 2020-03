El UCAM Murcia mide su mejoría ante un Badajoz duro de roer

La Liga está de vuelta. El UCAM Murcia disputa hoy un partido muy importante contra el Badajoz (18.00) en su empeño por avanzar en la tabla y ganar en regularidad. Enfrente tendrán un hueso duro de roer. Visitan el Nuevo Vivero, un estadio en el que solo han ganado dos equipos a lo largo de la temporada: el San Fernando, en la jornada seis, y el Córdoba, que les venció hace menos de un mes. Nadie más ha podido sacar un triunfo del feudo blanquinegro.

El equipo universitario viene de ganar cómodamente al Yeclano Deportivo, equipo revelación del Grupo IV. Pero a lo largo de la temporada, el UCAM Murcia es el tercer peor visitante del Grupo IV. Solamente por detrás de Villarrobledo y Algeciras, que han conseguido tres y ocho puntos respectivamente, se encuentran los universitarios, con un pobre bagaje de once puntos de 42 posibles. O lo que es lo mismo, solo han conseguido el 26% de puntos fuera de casa. Debe cambiar el panorama para que el tramo final sea tranquilo para los intereses de los murcianos.

El Badajoz, llega al partido con dos victorias consecutivas que les han inyectado una moral necesaria después de cinco partidos sin ganar y tres derrotas consecutivas. Parece que el equipo blanquinegro empieza a carburar después de hacer importantes incorporaciones en el mercado invernal, como la del ex murcianista Dani Aquino, jugador que ya demostró en su paso por Racing de Santander y Real Murcia que puede marcar diferencias en Segunda B.

Actualmente, y a pesar de la mala racha reciente que han superado, el equipo extremeño se sitúa en tercera posición, a seis puntos del Marbella, líder momentáneo y a cinco del Cartagena. En el Badajoz, se encuentra un viejo conocido para los universitarios. Pedro Munitis, el que fuera entrenador del UCAM la pasada temporada, concretamente hasta el día 28 de abril, ya que no llegó a completar la temporada después del bajón que dio el equipo en el tramo final de la temporada. Munitis no ha podido aprovechar la baza de 'conocer' a los jugadores del club pues desde la profunda remodelación que se hizo en verano, solamente quedan tres que estuvieron a sus órdenes en el primer equipo. Solamente Galas, Gurdiel y Chavero, que está lesionado y no podrá jugar, son los jugadores que conoce Munitis de primera mano.

Dos jugadores hicieron el trasvase Badajoz-Murcia en el mercado invernal. Carlos Portero y Dani Segovia hicieron las maletas y cambiaron de equipo al no contar con muchos minutos. Asier Santana los está aprovechando. Sobre todo a Dani Segovia, que está siendo el delantero titular del equipo, adelantando a Aketxe en la rotación. Solamente la sanción de Segovia hizo que el vasco fuera titular ante el Yeclano, y se reivindicó haciendo los dos primeros goles que encauzaron el partido. Tendrá una difícil papeleta Santana ante esta situación, en la que ambos pelean por ganarse la titularidad. No lo ve como un problema Asier, que afirmó en rueda de prensa que «es un privilegio contar con dos delanteros de ese nivel en el equipo».



David Mayoral, sancionado

Respecto al apartado de bajas, el UCAM Murcia recupera a Dani Segovia en la delantera, después de cumplir su ciclo de amarillas y pierde a David Mayoral para el partido por el mismo motivo, acumulación de tarjetas. Sigue sin entrar Alejandro Chavero, que está en la última semana de recuperación de su rotura fibrilar según los plazos que marcó el club. Tampoco ha entrado en la convocatoria el lateral izquierdo Viti, que sigue arrastrando las molestias que se le produjeron contra el Linense.