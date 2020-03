A por otra sonrisa en casa

Los murcianistas no deberán despistarse ante un Don Benito que coquetea con el descenso.

El Real Murcia vuelve esta tarde al calor del hogar. La tranquilidad que encuentran los granas en los brazos de sus aficionados no aparece cuando toca jugar a domicilio. Por ello, hoy, ante el Don Benito, intentarán los de Adrián Hernández conseguir la sonrisa que se les borró de la cara en el estadio Romano. Además, después del traspié, tienen los murcianistas una oportunidad de oro para demostrar que de los errores, aunque sea a la quinta o la sexta, se aprende.

No le va bien al Real Murcia enfrentarse a equipos con poco nombre y que coquetean con la zona de descenso. El Don Benito, pese a llegar a la capital del Segura con el oxígeno cargado tras golear al Villarrubia (5-0), cumple todas las condiciones para poner en aprietos a los granas. Desde el 8 de diciembre no ganan los extremeños a domicilio. A eso hay que añadir que su irregularidad en las últimas semanas han llevado a los donbenitenses a coquetear con el descenso. Ahora mismo tienen 32 puntos, tres más que el Talavera, en play out, y cuatro sobre el Algeciras, en zona roja. Eso hace que los de Juan García lleguen a Murcia con muchas urgencias.

El Real Murcia, que el domingo pasado perdía en Mérida y que siete días antes ganaba en su estadio al UCAM, necesita dar cariño a una afición que está siendo paciente, pero que se pregunta por qué en partidos contra rivales de abajo no se compite al máximo. Tendrán que mejorar los jugadores y deberá hacer retoques Adrián Hernández para intentar mejorar los números en ataque. Con las bajas de Peque, Alberto Rodríguez y Marcos Legaz, el técnico grana dispone de sus tres delanteros. Hoy podría apostar por Víctor Curto y Alberto Toril. Chumbi, que arrastra problemas físicos, podría quedarse en el banquillo. Volverá Edu Luna después de cumplir su partido de sanción.

Por su parte, el Don Benito tiene las bajas de Ismael Heredia y Gonzalo, ambos sancionados.