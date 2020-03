Duelo de altos vuelos

Dicen que cuanto mayor es el reto, mayor es la motivación que se pone para tratar de lograrlo. Que cuando mayor es la adversidad, más grande hay que hacerse para plantarle cara. Es algo que se puede aplicar perfectamente al fútbol. Y es que es en los partidos grandes y en los escenarios más complicados cuando los jugadores se enfocan al máximo para tratar de lograr el objetivo marcado.

Es lo que le sucedió al Cartagena la semana pasada, en la que ante el enfrentamiento directo frente al Marbella en el que estaba en juego el liderato, se vio la que fue probablemente la mejor versión de los albinegros desde que Borja Jiménez se pusiera al frente del banquillo. Aunque finalmente el resultado se quedó con el empate sin goles inicial, el Cartagena dio muestras claras de mejora. Unas sensaciones que tratará de mantener en el encuentro que disputa esta tarde (18.00 horas, La7) en el Nuevo Arcángel de Córdoba. Será este el segundo de los encuentros de un mes de marzo repleto de enfrentamientos con equipos andaluces y nuevo partido en un gran escenario en el que los albinegros estarán con un ojo puesto en el Nuevo Colombino Huelva, donde juega el Marbella.

Los de Borja Jiménez vienen de dos empates consecutivos que le han impedido auparse a o más alto de la clasificación, mientras que los de Raúl Agné solo han sacado un punto de los seis últimos. A pesar de ello, los blanquiverdes venían en una dinámica positiva que les permitió reengancharse a la lucha por el play off de ascenso. Será este, precisamente, uno de los objetivos del Cartagena.

En caso de ganar, dejaría prácticamente fuera de la pelea por el liderato al Córdoba –nueve puntos de diferencia además del gol average particular-, pero una derrota haría que los andaluces se metieran de lleno en la disputa por alcanzar la parte alta de la tabla. Todo ello, además, con el aliciente de los amargos recuerdos que traen por el Cartagonova los históricos enfrentamientos ante el Córdoba. El último, sin embargo, cayó del lado del Cartagena ganado en la ida por dos goles a cero.

Y no llega quizá el Cartagena de la mejor forma posible al encuentro en el Nuevo Arcángel para enfrentarse al Córdoba. Al menos en los que a efectivos en la convocatoria se refiere. Son, además, bajas importantes las que presenta el equipo de Borja Jiménez en cada una de las líneas del campo. En defensa era ya conocida la baja del Carlos David. El central emeritense tuvo que ser sustituido la semana pasada en el encuentro ante el Marbella cuando el partido entraba en la recta final. Carlos David, que reaparecía ese mismo día después de haber sido baja durante tres semanas por su anterior lesión que sufrió en Cádiz cundo el Cartagena se enfrentó al filial amarillo, se tuvo que retirar del terreno de juego cojeando de forma ostensible. Las posteriores pruebas médicas confirmaron la microrotura en el gemelo y la baja para el próximo mes que, evidentemente, le impide estar disponible en el día de hoy.

También en el eje de la zaga será baja Sergio Ayala. El catalán arrastra molestias durante las últimas semanas en el tobillo, y a pesar de que entró sustituyendo al propio Carlos David ante el Marbella, también se ha quedado fuera de la convocatoria por esos dolores. Esto hace que, de forma casi segura, la línea de cuatro defensas esta tarde esté conformada por Andújar y Álex Martín acompañando a Johannesson y Forniés en los laterales.

En el centro del campo son dos pesos pesados los que se quedan fuera de la convocatoria, aunque eso sí, por motivos diferentes. Miguel Ángel Cordero cumple el segundo ciclo de tarjetas de la temporada y cumple el correspondiente partido de sanción. Quim Araujo, por su parte, no podrá jugar en Córdoba al estar incluida en su contrato la denominada 'cláusula del miedo' que el club blanquiverde decidió utilizar cuando traspasó este verano a Quim Araujo al Cartagena.

Dos sensibles bajas en la medular que no son las únicas de medio campo hacia adelante. En la delantera es Pablo Caballero el que no ha viajado a tierras andaluzas. El ariete argentino lo hace por decisión técnica, y es que no ha disputado ni un solo minuto en los dos últimos encuentros. Quienes sí han viajado y vuelven a la convocatoria son Verza y Manu Viana, ambos recuperados de sus respectivas lesiones.

El Córdoba, por su parte, también llega con algunas bajas destacadas. Y al igual que en el Cartagena, bastante repartidas en lo que a posiciones se refiere. El internacional camerunés Moha Djetei no podrá estar en el encuentro por lesión, al igual que Willy Ledesma en el ataque. No estará tampoco, aunque en este caso por sanción el centrocampista Imanol, que cumple su primer ciclo de cartulinas. Hasta última hora será seria duda Moutinho, que ha podido trabajar con el grupo a finales de semana, pero no lo ha hecho de forma continuada.