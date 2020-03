Andújar devuelve el liderato al Cartagena

Partido brillante del Cartagena. Los de Borja Jiménez pasaron por encima del Córdoba que se vio incapaz de hacer frente a un Cartagena con fluidez y seguridad en su juego. El Cartagena se lleva una buena victoria por 0-2 en El Arcángel que le hace volver a lo más alto de la clasificación tras el empate del Marbella.

Comenzaba el partido en el Nuevo Arcángel. El Cartagena venía con una idea clara: conseguir volver a ganar fuera de casa, y no decepcionó en el primer acto del partido. El Córdoba comenzó el encuentro bien plantado, ejerciendo una presión alta para entorpecer la salida de balón del conjunto albinegro. En el segundo minuto del partido ya consiguieron forzar el primer córner del partido. Los minutos iniciales de dominio del conjunto cordobés iban a terminar pronto. José Ángel tuvo el primer disparo para los cartageneros, aunque erró a la hora de calcular la potencia y se marchó alto.

Transcurridos los diez primeros minutos el Cartagena se comenzó a notar mucho más cómodo y seguro sobre el terreno de juego. Ahora sería el Cartagena el que presionaría alto, obligando al Córdoba a realizar posesiones por banda que no acabarían en ocasiones de peligro. William tuvo la primera ocasión del Cartagena desde dentro del área del Córdoba. El brasileño remató un centro de Berto Cayarga, pero su disparo fue cazado por un defensor local y lo despejó a córner. El Córdoba no se iba a quedar quieto ante estas intentonas del conjunto albinegro, y pudo combinar una buena jugada desde dentro del área con un centro que no encontró rematador. La siguiente jugada del partido sería clave. Carrasquilla cazaba un balón con el que subiría hasta el centro del campo, el esférico acabó en los pies de Cayarga que quiso rematar a portería, pero su disparo lo interceptó Chus Herrero. El Cartagena dispuso de un córner que ejecutó de forma magistral, pero no encontró ninguna cabeza que empujase el balón. Por suerte para el Cartagena, sí estaba Andújar para meter el esférico hasta el fondo de la portería de Isaac Becerra. Un gol para el Cartagena que sellaba su superioridad.

Después del gol el Córdoba no dio un paso atrás. Los de Raúl Agné incrementaron su línea de presión para intentar encerrar a los albinegros, pero el Cartagena supo sacar el balón con inteligencia. Quedaban diez minutos para el final de la primera parte cuando el Córdoba tuvo su primer disparo a puerta. Piovaccari remató desde dentro del área, pero Marc estuvo atento al balón. Pocas novedades hubo hasta que Román Román decretó el final del mejor primer tiempo que ha hecho el Cartagena desde la llegada de Borja Jiménez.

La segunda parte no podría haber empezado mejor para el Cartagena. José Ángel botaba una falta desde una posición lejana, pero a una distancia perfecta para colgar el balón al punto de penalti. El centro fue perfecto para que Andújar metiera la cabeza para anotar su segundo gol con el Cartagena, y consumar un doblete en un encuentro que estaba siendo perfecto para los albinegros.

El Cartagena se lanzaba al ataque con más alegría. Vinicius Tanque tuvo su primer disparo alrededor de la hora de partido, pero falló en la puntería. El brasileño tenía opciones de pase para prolongar la jugada, pero prefirió hacer la guerra por su cuenta. El Córdoba, a pesar de encajar el segundo gol no se iba a encerrar en su campo para buscar un contraataque, sino que siguió intentando buscar el gol que les metiera en el encuentro. Moutinho tuvo la oportunidad de hacer gol, pero su disparo se marchó por encima de la meta de Marc. Reclamó penal el Córdoba, pero Román Román no lo contempló así. El dominio del Cartagena era permanente. Con William y Cayarga por las bandas el peligro de los albinegros se hacía sentir. El extremo brasileño dejó un buen balón para Vinicius, pero su compatriota tampoco acopló bien el pie para pegarle con precisión.

El Córdoba tuvo ocasiones aisladas por medio de Piovaccari, que en una ocasión reclamó penalti de Álex Martín. A falta de veinte minutos para el final entró Elady. El jienense tenía ganas de gol. Carrasquilla vio bien desmarcado a Vinicius y le filtró un balón hasta dentro del área. El brasileño quiso centrar para Elady, pero la defensa del Córdoba volvió a despejar. Poco que destacar de los minutos finales. Santi Jara volvió a jugar tras unos partidos en los que ha contado menos para Borja Jiménez, al igual que Jovanovic. El marcador ya no se movió hasta que el colegiado señaló el final pasado los tres minutos de descuento.

El Cartagena se reencuentra con el liderato en El Arcángel. Partido magistral de los hombres de Borja Jiménez, que arrollaron a un Córdoba incapaz y sin ideas, divorciado con la grada y en plena crisis tras encajar su segunda derrota consecutiva en casa. El Cartagena firma el mejor partido de la temporada para volver a la senda del liderato y se distancia de sus perseguidores.