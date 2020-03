Javi Moreno: "Si el míster te da confianza, el resto sale solo"

El UCAM Murcia anunciaba el jueves la renovación Javi Moreno. El extremo almeriense continuará vinculado al club unversitario hasta junio de 2021. Este es el primer movimiento de la entidad azulona con vistas a la siguiente temporada. Ayer, el atacante comparecía en rueda de prensa en La Condomina. En el acto también estuvieron presentes Pedro Reverte, director deportivo del UCAM, y Pablo Rosique, director general de Deporte de la Universidad Católica.

«Desde el primer momento lo hablé con mi agente cuando me dieron la oportunidad de seguir aquí. No me lo pensé y quería quedarme. Estoy cerca de casa y muy contento de vestir esta camiseta. Es verdad que en el primer tramo de la temporada no contaron mucho conmigo, pero yo sabía dónde venía. Sabía que tenía trabajar duro para conseguir un puesto en este equipo», explicaba ayer Javi Moreno en rueda de prensa.

El almeriense ha ido de menos a más en esta temporada extraña para un UCAM Murcia que ha fracasado en su objetivo de luchar por el play off. Su protagonismo ha ido creciendo progresivamente desde el mes de enero, convirtiéndose en un jugador importante para los universitarios. En este periódo lleva cuatro goles.

«La clave es la confianza del míster. Si el entrenador te da esa confianza, todo sale solo. Yo quiero estar aquí y por eso no nunca he dejado de trabajar para poder dar lo mejor de mí», comentaba Javi Moreno.

Por su parte, Pedro Reverte, director deportivo del UCAM Murcia, comentaba que la renovación del atacante era una prioridad. «Desde el inicio de temporada teníamos un interés para que renovara con nosotros. Se lo comunicamos a su agente y al futbolista. El club está muy agradecido que siga con el UCAM Murcia una temporada más. Le deseamos mucha suerte para que entre todos podamos conseguir los objetivo». El lorquino también indicaba que «se trata de un futbolista que venía tras hacer una gran temporada con el filial del Almería, aunque su equipo no consiguiera la permanencia. Lo firmamos para que fuera un sub-23 importante dentro de la plantilla. En el primer tramo de la temporada no consiguió entrar en el equipo, pero a base de trabajo y constancia le ha llegado su recompensa en esta segunda vuelta de la temporada. Javi Moreno ha tenido minutos y se ha convertido en un futbolista muy importante para nosotros».