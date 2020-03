El UCAM se viene abajo ante el Morabanc Andorra

El UCAM Murcia CB ha caído en el Palacio frente al Morabanc Andorra y no ha podido certificar su regreso a casa, después de más de un mes, con victoria (72-87). El conjunto andorrano pasó por encima de los universitarios en un tercer cuarto, donde el rival estuvo más intenso en defensa y más acertado en ataque. Un parcial de salida tras el descanso de 3-15 y la pérdida en la lucha por el rebote acabaron desequilibrando la balanza después de un igualado primer tiempo. Al conjunto de Ibon Navarro, quien regresaba por segunda vez a Murcia tras conquistar el bronce en la Champions League hace dos temporadas, le sobraron minutos para cerrar el partido. Tan solo Booker (21) y Eddie (10) pudieron superar los dobles dígitos en anotación en un partido otra vez con complicaciones para el UCAM en ataque tras conseguir la victoria la pasada joranda frente al Obradoiro. Por lo que las distancias con la zona de abajo en la clasificación de la Liga Endesa se mantienen.



Primer cuarto

Sito Alonso apostó de salida por el mismo quinteto que la pasada jornada frente al Obradoiro, con Radicevic, Booker, Rojas, Eddie y Hunt. Al principio el UCAM se mostró cómodo atrás y acertado en ataque con dos triples de Eddie que adelantaron a los locales (6-4). Sin embargo, con el paso de los minutos, las defensas y el poderío físico de ambos equipos fueron ganando protagonismo. Con las rotaciones fue el Morabanc Andorra el que encontró la fluidez, mientras que los universitarios seguía logrando puntos a base de trabajar las jugadas (11-12). El entrenador del UCAM movió el banquillo con la entrada de Rafa Luz, Larentzakis, James y Cate junto a Askia Booker. Pero no surtió el efecto deseando con un Andorra castigando a la contra con Tyson Pérez y desde el triple con Senglin (15-18). Sito Alonso decidió parar el partido con tiempo muerto a un minuto del final del tercer cuarto, y funcionó con dos tiros libres convertidos por Delroy James y un mate de Cate para voltear el marcador (19-18).

Segundo cuarto

Larentzakis levantó al Palacio con un 2+1 al inicio de lsegundo cuarto, pero eso no hizo otra cosa que despertar al Morabanc Andorra. El equipo de Ibon Navarro, que regresaba al Palacio por segunda vez tras lograr el bronce en la Champions League con el conjunto universitario hace dos temporadas, puso el pie en el acelerador con un triple de Walker y un alley oop de Tyson Pérez (22-26). El UCAM no se vino abajo y siguió la estela andorrana aprovechando sus visitas al tiro libre para mantenerse cerca en el marcador. Los de Sito Alonso no terminaban de reaccionar, por lo que el técnico madrileño volvió a dar entrada a pista a Hunt y Eddie para volver a sumar de dos con una entrada a canasta a la contra de Townes (27-28) a falta de cinco minutos para el descanso. Rojas confirmó la vuelta del equipo murciano con un triple desde la esquina para poner de nuevo la igualdad con el 30-30, y un triple de Booker devolvió la iniciativa a los locales en unos minutos locos (33-32). Townes robó un rebote, que ya tenía entre las manos Diagné, para asistir después a Rojas, y en la siguiente jugada Booker volvió a anotar desde el triple (38-36). Los universitarios crecieron desde la defensa en el tramo final del primer tiempo, aunque no fue suficiente para frenar a un Andorra que siempre encontraba la forma de responder. No obstante, el UCAM logró marcharse al descanso por delante con un tiro de media distancia convertido por Booker sobre la bocina de posesión (40-39).

Tercer cuarto

Una canasta desde la esquina de Diagné y un triple de Massenat dieron la primera ventaja al Morabanc Andorra en el inicio de la segunda parte (40-45), donde Radicevic volvió a pista. El equipo visitante subió otro punto más la intensidad defensiva y eso, junto a varias precipitaciones del UCAM en ataque, sirvió a los de Ibon Navarro para tomar la máxima ventaja hasta ahora del partido, a pesar de que Diagné no aprovechó los tiros libros tras una antideportiva (42-50). El pívot del Morabanc sí que consiguió ganar la partida a la defensa en las siguientes acciones, mientras que los de Sito Alonso no lograban despertar en ataque tras un parcial de salida de 3-15. Por lo que un triple de Hannah obligó a solicitar tiempo muerto al entrenador del UCAM al colocar la ventaja a nueve puntos de diferencia (43-54). Ni siquiera Eddie pudo cortar la sangría con un triple que hizo la corbata, y que fue castigado más tarde por el Andorra. Sin embargo, a tres minutos para encarar el último cuarto, fue Booker el que anotó para los murcianos. El conjunto andorrano no aflojó en ningún momento y siguió mermando al UCAM hasta conseguir un marcador más holgado a menos de un minuto para el último cuarto con un triple de Todorovic sobre la bocina, quien fue pitado en su regreso al Palacio tras una lesión de rodilla de gravedad que solo le permitió sumar unos minutos en Murcia, para cerrar el tercer cuarto (51-70).

El último cuarto no empezó tampoco de la manera posible para los universitarios, y Sito Alonso decidió probar algo nuevo con Malmanis, quien entraba por primera vez al partido. El ambiente se calentó con una antideportiva de Eddie sobre Tyson Pérez, pero eso no rompió el partido y el UCAM contaba todavía con una losa difícil de levantar (58-78) al no conseguir frenar el ataque del Morabanc Andorra sin mandar a su rival al tiro libre llegando al bonus demasiado pronto. Sin pívot en pista, con un quinteto con Booker, Larentzakis, Rojas, Eddie y Malmanis, el UCAM se seguía topando con el aro ante la falta de confianza y la defensa rival a falta de cinco minutos para el final. El exterior griego fue eliminado por faltas y Rafa Luz regresó a pista para anotar desde el triple, sin embargo, Hannah en la otra canasta era el que ganaba la partida (63-84). A falta de tres minutos para el final el partido ya estaba acabado. Edu Durán también ingresó a pista para disputar el último tramo y tratar de evitar que la distancia en el marcador fuese mayor ante un Morabanc Andorra que iba camino de los cien puntos (66-87). No obstante, el equipo universitario logró contener el marcador en esos minutos pese a que el daño ya era irreparable (72-87).