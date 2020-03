"El Córdoba opta al ascenso como nosotros y será un partido igualado"

"Si estamos acertados podremos lograr la victoria", dice

El FC Cartagena ya ha comenzado a subir la cuesta de marzo. El pasado domingo el público del Cartagonova pudo presenciar un encuentro apasionante entre los dos aspirantes a líderes como son el Cartagena y el Marbella. A pesar de la lucha que mantuvieron y las ocasiones de las que dispusieron ambos conjuntos el partido acabó en tablas. Tras puntuar en esa primera piedra de este mes tan duro, toca medirse a otros de los aspirantes a ascender del grupo cuarto: el Córdoba CF. El equipo de Raúl Agné es un coco dentro de la categoría y pelearán por todo. Tras una mala racha, ahora están volviendo a asomar la cabeza por puestos de play off.

Borja Jiménez sabe de la importancia del encuentro: «Sí, ya sabíamos que en el mes de marzo tenemos encuentros que van a ser así todas las semanas y cuando queramos darnos cuenta en abril ya nos lo estaremos jugando todo. Por eso os dije la semana pasada que de aquí al final todas las semanas iban a ser muy especiales porque todos los partidos conllevan una carga emocional bastante grande. Así que contentos, es lo que buscamos. Semanas como la anterior, en nuestro campo con toda nuestra gente, y esta visitando al Córdoba en un estadio como El Arcángel».

El preparador abulense advierte de que el conjunto verdiblanco se ha reforzado muy bien: «Los refuerzos que ha hecho en invierno son jugadores de Segunda contrastados y con experiencia». Además, Borja Jiménez ha valorado que el partido del próximo domingo no será nada fácil: «Parece que siempre digo lo mismo, pero no considero que haya partido fácil en Segunda B. Visitar El Arcángel y al Córdoba es difícil también. Es un equipo que le gusta ser dominador, que tiene muchas bazas ofensivas, es capaz de jugarte en corto, pero también de jugarte en largo sobre los puntas. Un equipo que, si no me equivoco, jugará play off y tendrá opciones de ascender».

El conjunto albinegro lleva ya cuatro semanas sin vencer fuera de casa. Racha negativa para un equipo que aspira a ser campeón, pero el preparador del Cartagena está convencido de que podrán conseguir la victoria: «El Córdoba es un candidato al ascenso como nosotros y el partido será igualado como lo fue contra el Marbella. Estoy convencido de que tendremos nuestras opciones para ganar. Si estamos acertados conseguiremos la victoria».

Para este partido, el Cartagena recupera a Manu Viana y a Verza. El extremo valenciano no entró en la convocatoria la semana anterior por decisión técnica. «Fue una decisión técnica porque llevaba tiempo parado con una lesión, si hubiera sido necesario habría podido jugar», explica el técnico abulense.

Esta semana ha entrenado con normalidad, al igual que Verza, los dos jugadores estarán disponibles para el encuentro del domingo. Borja también ha valorado a uno de los hombres de moda en el Cartagena como es Vinicius Tanque. «Tuvimos la suerte de que entró con el pie derecho. Hizo un buen partido en Algeciras y el otro día igual. Es un jugador que nos va a aportar», dice Borja Jiménez sobre el brasileño. Vinicius es uno más en la plantilla y ya está yendo a clases de castellano.

Los que no podrán estar con total seguridad serán Carlos David, que continúa recuperándose de su lesión; Cordero, por acumulación de tarjetas amarillas; y Quim Araujo, que tiene una cláusula en su contrato que le impide jugar frente al Córdoba el próximo domingo en El Arcángel. En la ida sí que pudo participar en el partido.

En la rueda de prensa también ha habido lugar para hablar sobre el colegiado. El árbitro que mediará en el próximo encuentro será Fernando Román Román. El árbitro palentino fue el encargado de dictar sentencia en aquella dolorosa e imborrable mañana en Majadahonda en la que el Cartagena perdió el ascenso. El entrenador del Cartagena entiende que aquel día esté marcado para el Cartagena, pero piensa que los árbitros no tienen mala fe.

«Se pueden equivocar como nos equivocamos nosotros. Forman parte del 'circo' en el que estamos jugadores, entrenadores y árbitros. Hay que intentar facilitarles el trabajo para que lo hagan lo mejor posible y seguro que será así el domingo», afirma Borja.

Ha sido también una semana marcada por el movimiento en el banquillo. Joaquín Gómez ha dejado de ser el segundo entrenador y Sívori ha sido el que ha cogido el relevo. «Tiene una oferta de trabajo que considera que es buena para su futuro», explica Borja Jiménez. «Estaba ahí la opción de Sívori desde el primer momento. Es una persona que desde el día que llegué aquí ha sido muy cercana a mí. He compartido en estos dos meses muchas cosas y lo considero mi amigo. Estoy encantado».