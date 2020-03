ElPozo afronta en la Copa de España de Málaga otro examen de madurez

ElPozo Murcia lleva diez años sin levantar la Copa de España, un título que ha conquistado en su historia cuatro veces. Llega al torneo de Málaga, que arranca esta tarde, a las cinco (Gol), con el Levante como rival en los cuartos de final, después de generar dudas, ya que solo ha ganado tres de los últimos siete encuentros oficiales. Lograr un entorchado ha dejado de ser una necesidad para convertirse en una urgencia. Arrancó la temporada con seis títulos en juego y ya solo le quedan tres a su alcance, el cincuenta por ciento. Aunque el torneo que se disputa en el pabellón Martín Carpena no tiene el prestigio de la Copa de Europa y de la Liga, sí es un buen test para medir la competitividad y cohesión de un grupo que echa en falta madurez, sobre todo cuando dentro de un mes tendrá en Minsk la oportunidad de conquistar el único título que no adorna las vitrinas de la entidad de Tomás Fuertes, que cumple treinta años de vida.

«ElPozo, por tradición, por camiseta, es un equipo histórico, pero también es el más joven de los ocho que están aquí, con amplia diferencia. En un torneo donde se juegan 40 minutos, no hay suplementario y el rival tiene la misma motivación o más. Yo que vengo del mundo de selecciones, no hay favorito. No sería justo poner un equipo por encima de otro», decía ayer Diego Giustozzi en la rueda de prensa previa al choque con el Levante, el mismo rival al que superó hace un año en Valencia y que ha dado un paso adelante en el actual curso con una plantilla con más recursos y calidad. De hecho, recordaba el argentino, que acaba de renovar por dos años, lo acontecido en la competición de Copa pasada, cuando se plantó en la final, donde perdió frente al Barça, después de ofrecer un recital en las semifinales ante el Movistar Inter: «El año pasado llegamos a esta competición primeros, con un grandísimo estado de ánimo, con un bloque de jugadores muy expertos, y este año llegamos con más altibajos y con una media de edad de 23 años. Entonces, hay que ser conscientes de lo que tenemos, pero sobre todo de lo que nos falta. Y por tres días hay que limitarlo y esconderlo lo más que se pueda», declaró.

Por primera vez en la temporada, el preparador argentino podrá contar con todos los jugadores. Miguelín, aunque aún lejos de su óptimo estado de forma puesto que solo ha disputado un partido tras superar una lesión de seis meses, está con el grupo en Málaga. Leo Santana, Pol Pacheco y Marc Tolrá, que también han pasado por semanas donde han estado fuera de la convocatoria, también se encuentran a su disposición. Además, el club movió ficha para renovar a Álex Yepes hasta 2023. El ciezano llegó a ceder el brazalete de capitán a Fernando por sus discrepancias durante las negociaciones. Pero con el pívot internacional ya totalmente integrado de nuevo y Paradynski en estado de gracia –ha marcado 10 goles en los últimos 4 partidos–, la clave puede estar en la capacidad defensiva del bloque. «No tenemos una estrella, somos un equipo», advertía Fernando durante la semana.

El Levante quiere vender cara su derrota. Cecilio, uno de sus mejores jugadores, recordaba ayer que «el año pasado nos ganaron en nuestra casa en nuestro debut en Copa por 4-0 y queremos resarcirnos de esa derrota», indicó uno de los mejores jugadores de un equipo que podrá contar con Cuzzo pero que tiene la baja de Márquez por sanción. El rival de ElPozo en caso se superar los cuartos será el Barça o el Osasuna. El primero es su bestia negra, mientras que el segundo le ganó en el último partido de Liga.