Además de guapas...

El Real Murcia presentó ayer de forma oficial la ampliación de capital. En el escenario, junto a Francisco Tornel, presidente y máximo accionista del club grana, estaban Armando, Víctor Curto, Chumbi y Adrián Hernández como representantes del primer equipo y Giovanna Yun, Amor Díaz y el técnico Juan Pedro Ruiz como cabezas visibles del conjunto femenino. Con la presencia de las dos jugadoras quería reforzar el Real Murcia el mensaje de la campaña de compra de acciones. «Queremos ser el primer club paritario del mundo», decía Francisco Tornel. Las mujeres son, por tanto, las protagonistas. El objetivo es que ellas crezcan en un capital social en el que más de un 80% son hombres.

El Real Murcia, que no cuenta con una voz femenina en su consejo de administración, que cuando creó sus áreas de dirección no se acordó de ninguna de las miles de mujeres buenas profesionales que trabajan en la Región, y que arropa en sus faldas, dejándolas moverse a sus anchas, a tres o cuatro aficionadas que son las peores enemigas de las mujeres y que con su actitud e insultos machistas avergonzarían a cualquier club del mundo, quiere ahora, o eso se transmite, sumarse a la carrera por la paridad. «Ser un ejemplo nacional y mundial», decía el presidente grana.

'Jolines, que la apuesta por las mujeres tenga que llegar justo en un periodo en el que se intenta vender algo y que el mensaje sea que nuestros maridos, novios, amantes, amigos, padres, hermanos... nos hagan socias del Real Murcia como si no supiéramos hacerlo nosotras mismas, no sé yo si va a convencer', sonó una vocecita en mi cabeza. 'Los saboteadores, Ángela', que me diría mi coach. 'No los escuches, despéjalos', añadiría. Y eso hice. De un plumazo, limpié la mente y pensé que por fin el Real Murcia se ha propuesto avanzar. Que este es el primer paso de muchos.

Y en esas estaba, cuando Francisco Tornel volvió a abrir la boca para confirmarme que el abrazo del Real Murcia a la paridad es idéntico a esas ofertas para que nos cambiemos de compañía telefónica, en las que el primer día nos hacen ser especiales y en el segundo nos suben la factura.

Porque ayer Francisco Tornel no se dio la vuelta y dijo, «aquí están Chumbi, Armando y Víctor Curto, que, además de guapos, son grandes jugadores». Porque ayer, cuando Francisco Tornel cedió la palabra a Daniel Moreno, no dijo: «Os dejo con Daniel, que, además de guapo, es un gran abogado y un mejor economista». Porque ayer Francisco Tornel tampoco se refirió a la belleza física de Jorge Martínez. Simplemente alabó su magnífico trabajo por un spot que «me ha hecho llorar». Porque ayer Francisco Tornel solo utilizó la palabra «guapa» curiosamente para referirse a las dos jugadoras del Real Murcia Féminas que estaban en el escenario. Porque ayer Francisco Tornel no se limitó a decir lo buenas futbolistas que son Amor Díaz y la internacional uruguaya Giovanna Yun. Ayer Francisco Tornel, cuando se dirigió a ambas jugadoras, tuvo que empezar por el odioso «además de guapas...».

«Me encantaría que nuestra ministra de Igualdad se haga eco de esta campaña y compre una acción del Real Murcia», decía posteriormente el consejero Daniel Moreno. Pues debería tener cuidado Daniel Moreno con lo que desea, que no sé yo la gracia que le hará a Irene Montero el «además de guapas...» de Francisco Tornel. Todavía en vez de comprar una acción, hace cumplir la nueva ley y manda una orden de arresto domiciliario al presidente por ir piropeando a mujeres en actos públicos.