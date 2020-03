El UCAM ata a Javi Moreno hasta 2021

El UCAM Murcia CF ya está con un ojo puesto en la próxima temporada, al no poder cumplir las expectativas con las que partió en este curso, y ha decidido poner la primera piedra del nuevo proyecto. El primer paso ha llegado con la renovación del atacante Javi Moreno, quien se ha convertido en una de las piezas fundamentales del equipo desde el inicio de la segunda vuelta del campeonato. Los goles del jugador almeriense, la mayoría de ellos de bella factura, han permitido al equipo universitario lograr valiosos puntos en los últimos meses y el extremo seguirá vinculado al UCAM hasta junio de 2021. Así lo ha confirmado el propio club a través de sus canales oficiales con un vídeo en el que muestra sus brillantes jugadas en los últimos eses.



"En la vida hay que proteger los lugares que te hacen feliz, por eso me quedo", declara Javi Moreno al inicio del vídeo. El futbolista almeriense aprovechó su oportunidad en la segunda vuelta. Desde el primer partido en el mes de enero, frente al Don Benito, tiró la puerta abajo en tierras extremeñas partiendo en el once y encarrilando esa victoria con dos goles en apenas unos minutos. Con los cambios en la plantilla en el mercado invernal, sobre todo con la marcha de Higón y la llegada de Mustafá, el joven futbolista no dudó en volver a dejar su sello y mantener la línea del último mes. Ante el Mirandés, en la Copa, también anotó y también es un buen asistente, como demostró frente al Sanluqueño.





Renovado ????? pic.twitter.com/epfJHZu4uS — UCAM Murcia Club de Fútbol (@UCAMMurciaCF) March 5, 2020

Frente al, partió desde el banquillo en el estreno de Santana después de cinco jornadas consecutivas en el once, y ahora se ha vuelto a asentar las alineaciones con cuatro titularidades consecutivas. Su último tanto llegó en el derbi frente al Real Murcia que se acabaron llevando los granas (3-1).