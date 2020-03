El Lorca FC no renuncia a jugar el play off

El Lorca FC no pierde la esperanza de meterse en el play off de ascenso. El pasado domingo ganó in extremis a Los Garres (2-1). El tanto del triunfo lo anotó Mathias Pogba. Es el segundo tanto del francés con la camiseta del equipo lorquino en el primer partido que no salió de titular. Dos minutos antes, el meta polaco del Lorca FC, Gori Piotr, detuvo un penalti.

El conjunto que entrena Víctor Dus ocupa la séptima posición con cuarenta y tres puntos, a diez del cuarto clasificado que es el Mar Menor.

Pero existen muchas posibilidades de que equipos que están por encima como son los filiales, Real Murcia-Imperial y UCAM B, no puedan disputar la fase de ascenso. Aun así, está el Mazarrón,. entrenado por el aguileño Juanjo Asensio, que es quinto, a dos puntos del cuarto.

El Lorca FC volverá a repetir como local la próxima jornada. Recibirá al Águilas que está a un punto del descenso, pero que ganó al colista Plus Ultra el pasado domingo (3-2). El encuentro se disputará en el estadio Artés Carrasco el domingo, día ocho, a las doce del mediodía. Sin duda, será un partido con muchos alicientes, ya que ambos tienen mucha necesidad de ganar, el Lorca FC para seguir la estela de los de arriba, y el Águilas para situarse en zona tranquila.

Otra circunstancia es que por estas fechas, un 19 de marzo del 2003, se inauguró el estadio Artés Carrasco entre Lorca y Águilas. Aquel club lorquino y aquel club aguileño fueron sustituidos por otros, ya que los problemas económicos acabaron con ambos, pero la rivalidad sigue.

Hace diecisiete años, el partido acabó con empate a un gol. Ipintza marcó para los lorquinos y Julián empató para los aguileños. Se da la circunstancia de que el entrenador de aquel Águilas era Felipe Cano, por entonces técnico de los juveniles aguileños, pero que tuvo que sentarse en el banquillo del primer equipo por el despido dos días antes de Xavi Juliá. Felipe Cano, aguileño de madre lorquina, lleva cuatro jornadas con el Águilas, al que intenta salvar de la quema.