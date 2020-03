Álex Yepes, tras su renovación: "ElPozo me lo ha dado todo"

Álex Yepes, jugador y segundo capitán de ElPozo Murcia, dijo ayer tras renovar hasta junio de 2023 que aspira a retirarse como jugador murciano. «ElPozo me lo ha dado todo, no he conocido otro equipo profesional y ojalá no lo conozca», expresó. Del pívot ciezano internacional con España, quien el 12 de marzo cumplirá 31 años y lleva una década en la plantilla grana, afirmó el director general y deportivo del club murciano, Fran Serrejón, que «tiene que seguir siendo un jugador muy importante en el equipo» tras calificar el día de «feliz» porque el club y Álex estaban «destinados a llegar a un acuerdo».