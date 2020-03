El Imperial se jugará el liderato en Nueva Condomina este domingo

El filial del Real Murcia, que compite en la Tercera División, se jugará el liderato del grupo XIII este domingo en el estadio Nueva Condomina. Y es que el Imperial recibirá al Lorca Deportiva, que ocupa actualmente el primer puesto de la clasificación, a las 19.15 horas. Tan solo media hora después de que finalice su encuentro el primer equipo, el Real Murcia, frente al Don Benito y que arrancará a las cinco de la tarde. Así lo ha confirmado la página web de la Federación Murciana de Fútbol, donde confirma que el filial dirigido por Javi Motos disputará este fin de semana su encuentro en el estadio murcianista.

Por lo tanto, los abonados y seguidores granas podrán presenciar este choque una vez concluya el partido del primer equipo. No obstante, desde el club todavía no se ha informado si existe algún condicionante para presenciar ambos choques. Una victoria del filial grana le permitiría confirmar una vez más su brillante campaña en la Tercera División, ya que podría finalizar la jornada como líder si vence al Lorca Deportiva en la Nueva Condomina. El plantel de Javi Motos, además de nutrir y aportar jugadores al primer equipo desde el arranque de curso, está peleando en lo más alto de la clasificación desde el arranque del año. No obstante, en caso de finalizar el curso entre los cuatro primeros, los de Motos no podrían disputar el play off de ascenso si el Real Murcia tampoco disputa el suyo.