Yeclano | Alejandro Sandroni: "Me faltan calificativos para describir a nuestra afición"

­­Lo mejor del partido del Yeclano fue su afición. Y así lo manifestó Alejandro Sandroni en rueda de prensa. «Nos hubiera gustado dar una alegría porque me faltan adjetivos para calificar lo grande que es». Y es que tendrá muchas cosas que analizar de cara al siguiente partido. Cierto es que su equipo tuvo muchas bajas pero el Yeclano, sobre todo en la segunda mitad, estuvo a merced del UCAM que pudo aumentar la renta en los contraataques. No quiso buscar excusas en la derrota Sandroni. «Pese a las bajas no he echado a nadie de menos porque esta es mi plantilla y los que han salido han trabajado al máximo», declaró el argentino.

Al igual que Asier Santana, no quiso entrar en ningún tipo de polémicas con la actuación arbitral. «Respecto a como veo las cosas de las acciones polémicas yo no entro nunca a hablar del árbitro. Para eso estáis vosotros y confío en vuestro criterio», dijo refiriéndose a los periodistas presentes en la rueda de prensa. También declaró que hay que tener en cuenta las circunstancias. «Tenemos que tener perspectiva de las cosas. Todos habríamos firmado 46 puntos en la última jornada y ya los tenemos. Es para estar contentos de estar donde estamos».